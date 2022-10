Transfert illicite de devises: 6000 euros saisis

“Les agents de l’Inspection principale de contrôle des passagers à l’aéroport international de Sétif “8 mai 1945″, ont saisi un montant de 6000 euros, après une opération de fouille corporelle sur une passagère”, précise le communiqué.

Selon la même source, “les agents des Douanes algériennes sont mobilisés jour et nuit pour accomplir leur devoir professionnel, notamment dans le cadre de la répression des infractions commises en violation de la législation et de la réglementation relatives à la circulation des capitaux de et vers l’étranger”.