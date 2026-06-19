Transport urbain: L’ETUSA trace un programme spécial été

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé, jeudi dans un communiqué, un programme spécial été qui sera lancé à partir de dimanche prochain avec de nouveaux horaires d’exploitation et des lignes vers les différentes plages et promenades.

L’ETUSA a souligné que les premières dessertes du programme de transport public seront assurées de 06h20 jusqu’à 19h30 pour la période matinale et de 19h00 à 01h00 pour le service nocturne.

Pour le programme du Plan bleu, l’établissement a consacré six lignes spéciales vers les plages (aller-retour), assurées de 8h00 à 20h00.

Le programme prévoit l’ouverture de lignes régulières de Douera vers les plages de Sidi Fredj, de Khemis El Khechna vers les plages de Boumerdès (en passant par Ouled Moussa), de Hammadi vers les plages de Boumerdès, d’El Harrach vers Ain Taya et de Rahmania vers la plage Kheloufi (en passant par la cité Othmane-Belouizdad, la cité 1500 logements Zaatria, la cité 2322 et la cité 4000 logements Megtaâ Kheira) et de Rouiba vers la plage de Kadous (Ain Taya).

L’ETUSA a tracé aussi un programme de sorties nocturnes pour faciliter les déplacements des citoyens vers les promenades et les jardins, à partir de 18h00 jusqu’à 01h00.

Le programme de dessertes vers la promenade des Sablettes au départ des stations du 1er-Mai (en passant par la rue Mohamed-Belouizdad), la place des martyrs, Bachdjarah, Baraki, les Eucalyptus, Hammadi, Meftah, Larbaâ, ainsi que la station de Bouguerra.

Le programme de sorties nocturnes prévoit des dessertes au départ de la station de Bachdjarah vers le parc de la prise d’eau à El Harrach, ainsi que la station multiservice des fusillés vers la place Kettani, du jardin d’essai d’El Hamma vers le sanctuaire des martyrs et de la station de Sidi Abdallah vers Sidi Fredj.

Concernant le programme City Tour, des tournées sont prévues au quotidien de la promenade des Sablettes vers les principaux sites touristiques de la capitale, du sanctuaire des martyrs, à Djamaa el Djazaïr et au front de mer, précise le communiqué, qui a ajouté que ce service sera assuré de 18h00 jusqu’à 01h00.

APS