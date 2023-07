Tribunal de Tébessa: une enquête ouverte sur le décès d’une personne au CHU de Annaba

Une enquête judiciaire a été ouverte concernant le décès du dénommé Dj. Haitham, le 20 juillet au CHU de Annaba, a indiqué mercredi un communiqué du Procureur de la République près le tribunal de Tébessa.

« En complément du communiqué de presse rendu public le 23 juillet 2023, relatif à l’affaire Dj. Haitham et en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Tébessa informe l’opinion publique qu’après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête préliminaire ouverte sur le décès, ainsi que du rapport d’autopsie, une enquête judiciaire a été ouverte et le juge d’instruction a été saisi, en vue de déterminer la cause du décès, conformément aux dispositions de l’article 62 du même code », lit-on dans le communiqué.