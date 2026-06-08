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Trump appelle Tel-Aviv et Téhéran à cesser les hostilités

Echoroukonline
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Trump appelle Tel-Aviv et Téhéran à cesser les hostilités

Le président américain Donald Trump a appelé lundi Israël et l’Iran à mettre fin « immédiatement » aux combats, après une nouvelle série de frappes aériennes menées par les deux parties.

« Israël et l’Iran doivent immédiatement arrêter de tirer », a écrit Trump sur son réseau social Truth Social.

Plus tôt dans la journée, une frappe israélienne a visé une entreprise pétrochimique dans le sud-ouest de l’Iran, provoquant des dégâts partiels sur le complexe industriel, selon des responsables iraniens.

Par ailleurs, des sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs villes d’Israël après des tirs de missiles lancés depuis Téhéran.

La région reste sous forte tension depuis les frappes aériennes menées fin février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, lesquelles ont entraîné des représailles iraniennes visant Israël ainsi que d’autres pays de la région accueillant des installations américaines.

Un cessez-le-feu temporaire avait été conclu le 8 avril, mais les négociations ont ensuite été suspendues en raison de divergences sur sa mise en œuvre et de l’évolution de la situation régionale.

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