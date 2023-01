Twitter: les données de 200 millions d’utilisateurs vendues!

Les adresses électroniques de plus de 200 millions d’utilisateurs de Twitter – soit près de la moitié des utilisateurs du réseau – se seraient retrouvées sur un forum de piratage: elles sont vendues pour quelques dollars par des pirates informatiques.

Premier coup dur de 2023 pour Twitter, le réseau social qui essuie les tempêtes depuis qu’Elon Musk l’a racheté en octobre dernier. Des pirates informatiques ont rendu accessibles, contre quelques dollars, les adresses électroniques et les numéros de téléphone de plus de 200 millions d’utilisateurs de Twitter, soit près d’un utilisateur sur deux, selon Capital citant Washington Post. Ces données, près de 63 Go, ont été repérées sur un forum de piratage en ligne, rapporte Bleeping Computer, mercredi 4 janvier. Les experts craignent que cela ne conduise “à beaucoup de piratages, de phishing ciblé et de doxxing” des utilisateurs concernés.

Interrogés par le Washington Post, mercredi 4 janvier, sur les risques encourus par les personnes piratées, les experts estiment que les données publiées pourraient permettre d’identifier des personnes qui ont utilisé Twitter pour critiquer des gouvernements. Ces dernières pourraient être arrêtées ou victimes d’extorsion. Les pirates pourraient aussi prendre le contrôle des comptes qui ne sont pas protégés par une authentification à deux facteurs, en utilisant les adresses électroniques pour tenter de réinitialiser les mots de passe. “Cette base de données va être utilisée par les hackers, les militants et bien sûr les gouvernements pour porter encore plus atteinte à notre vie privée”, souligne Alon Gal.