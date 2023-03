Un duel “Le Pen-Mélenchon”, c’est choisir entre la peste et le choléra, selon Darmanin

Le ministre français de l’Intérieur affirme que les deux “partagent la même envie de mettre fin à ce que nous appelons le consensus démocratique”. Il accuse Jean-Luc Mélenchon de “rendre possible” l’élection de Marine Le Pen.

“Je veux tout faire pour que ça ne soit pas le choix entre la peste et le choléra”. Selon un sondage Ifop publié dimanche dans le JDD, si des élections législatives avaient lieu aujourd’hui, le RN et la Nupes arriveraient en tête des votes.

Interrogé sur RTL ce mercredi sur un potentiel second tour de présidentielle opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin a botté en touche. “Je veux tout faire pour que ça ne soit pas le choix entre la peste et le choléra”, a-t-il affirmé, selon BFMTV.

“Mon travail, c’est d’empêcher que les Français aient à faire ce choix”, ajoute-t-il.

“Mettre fin au consensus démocratique”

“L’ultra-gauche et l’ultra-droite, le RN [Rassemblement national] et LFI [La France insoumise] , ce ne sont pas mes valeurs”, poursuit le ministre, estimant que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon “partagent la même envie de mettre fin à ce que nous appelons le consensus démocratique”.

Selon Gérald Darmanin, l’ancien leader insoumis “est en train de rendre possible l’élection de Madame Le Pen”.