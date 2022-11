Un ex international camerounais épingle Eto’o: « Le barrage contre l’Algérie a été acheté »

L’ancien international camerounais Mohammadou Idrissou a lâché une bombe en affirmant que le match face à l’Algérie, comptant pour les barrages mondialistes, a été acheté.

« Sans Ngadeu, on ne pouvait même pas marquer le but face à l’Algérie, même si on connait tout le monde que le match a été acheté » a-t-il lancé dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

« On laisse les gens qui font que le Cameroun aille à la Coupe du monde. Ngadeu s’il n’est pas là, on ne marque pas le but contre l’Algérie. Même si vous avez acheté le match, on connait ce qui s’est passé sur ce match. Le match est acheté. Et après tout ça, s’il n’y pas Ngadeu, s’il ne fait pas la remise de la tête, on ne va pas à la Coupe du monde », a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Une déclaration qui risque de faire des insatisfaits du côté du Cameroun, d’autant plus que la sélection s’apprête à prendre part à la phase finale de la Coupe du monde.

Il l’a notamment accusé d’avoir choisi la liste des 26 joueurs qui représenteront le Cameroun dans la phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

« Celui qui a fait la passe décisive de notre qualification pour la Coupe du Monde, on vient le faire sortir. On connaît déjà. C’est Papa Eto’o.Vous avez remplacé Ngadeu par Nkoulou parce que la femme de Nkoulou est la cousine de Samuel Eto’o » a poursuivi Idrissou.