Un fusil datant du 19e siècle récupéré par l’ambassade d’Algérie en Suisse

L’ambassade d’Algérie à Berne a réussi à récupérer un fusil du 19e siècle, relevant du patrimoine algérien, et qui était destiné à la vente aux enchères à Zurich, en Suisse.

Il s’agit d’un fusil à verrou en pierre de Miguelet “Moukahla d’apparat”, d’une longueur d’environ 160 cm, doté d’un canon rond damasquiné (L 128,5 cm) en acier tordu décoratif avec rail de canon en relief, de calibre 15 mm et bouche canonnée.

La récupération de cet objet de valeur historique et d’une grande symbolique, a été rendue possible grâce à la conjugaison des efforts de la représentation diplomatique algérienne en Suisse et des membres de la communauté nationale dans ce pays, qui se sont engagés pour la préservation et la récupération de l’héritage culturel algérien se trouvant à l’étranger.

Le fusil présenté à la vente aux enchères par une entreprise suisse à Zurich appartenait, selon l’expert en armes anciennes chargé de ce dossier, à une famille de collectionneurs suisses.

L’ambassade d’Algérie à Berne a également saisi cette opportunité pour acquérir un autre fusil remontant à l’époque ottomane qui ne pourra qu’enrichir le patrimoine culturel de l’Algérie.

L’intervention de l’ambassade pour acquérir ces fusils participe de la détermination de l’Etat à récupérer le patrimoine historique et culturel national détenu à l’étranger.