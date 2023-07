 Un million de véhicules roulent au GPL en Algérie

70.000 unités converties au premier semestre 2023

Le nombre total de véhicules convertis au système d’alimentation en GPL au cours du premier semestre de l’année en cours 2023, s’est élevé à environ 70.000 véhicules, a indiqué le président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil.

Dans une déclaration à l’APS, Nadil a précisé que l’activité d’équipement des véhicules avec le système d’alimentation en GPL connaît une croissance constante, ajoutant qu’environ 70.000 véhicules ont été convertis entre janvier et juin 2023, portant le nombre total de véhicules fonctionnant avec ce carburant propre à plus d’un million de véhicules.

Selon le président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), le chiffre d’un million de véhicules devait être atteint à la fin de 2023, mais la dynamique qu’a connue cette activité a permis de réaliser cet objectif à la fin du premier semestre de cette année, attribuant cela à la série de mesures incitatives adoptées dans ce domaine.

Parmi ces mesures, figurent l’annulation du paiement de la vignette pour les véhicules convertis, la réduction de la taxe sur la TVA (9%) pour tous les équipements de conversion, et la différence importante entre le prix du gaz de pétrole liquéfié (9 DA par litre) et d’autres types de carburant (une moyenne de 32 DA par litre).

Au niveau national, il existe plus de 1285 points de vente de gaz de pétrole liquéfié, et plus de 1000 centres de conversion pour ce type de carburant ( dont 80% appartiennent à des entreprises privées contre 20% pour NAFTAL), précise M. Nadil qui a souligné la nécessité de choisir entre les centres agréés par le ministère de l’Industrie, et de contrôler la bouteille de gaz à la date indiquée au niveau du même centre.

Concernant les investissements dans le domaine de la distribution des produits pétroliers en général, le responsable a fait état de la mise en service de 22 stations de service au cours du premier semestre 2023, portant ainsi le nombre total de stations à 2.600, réparties dans les différentes communes du pays, dont 2.200 relevant de la société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (NAFTAL) et 400 stations privées.

L’ARH a traité près de 200 demandes d’autorisation pour lancer des activités de stockage et de distribution de produits pétroliers, ainsi que pour la création d’unités de production et de stockage d’huiles de lubrification et de régénération des huiles au cours des six premiers mois de 2023.

Sur ce total, l’ARH a répondu favorablement à 91 demandes, dont 48 autorisations accordées pour la création de stations de services pétroliers (23 autorisations définitives et 25 licences provisoires).

Durant la même période, 24 autorisations d’expansion ont également été émises pour lancer l’activité de conversion de véhicules en carburant GPL, en sus de 6 autorisations pour le stockage de produits pétroliers, dont 2 définitives et 4 provisoires, a-t-il poursuivi.

S’agissant de la création d’unités de production et de stockage d’huiles de lubrification et de régénération des huiles, 37 autorisations ont été enregistrées pour cette activité, dont 24 définitives et 13 provisoires, selon le même responsable qui a précisé que l’octroi de ces autorisations s’effectue conformément au plan national de développement des installations de raffinage et de transformation des hydrocarbures, dont l’étude a été confiée à une commission sectorielle spéciale.