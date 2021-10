Une Camerounaise aux dirigeants africains: inspirez-vous du courage de l’Algérie?

L’activiste camerounaise Nathalie Yamb a tiré a boulets rouges sur les dirigeants africains en commentant la réaction de l’Algérie face aux déclarations du président français Emmanuel Macron.

“L’Algérie rappelle son ambassadeur en France et interdit aux avions militaires français de survoler son territoire”, a écrit l’activiste sur Twitter .

S’adressant aux chefs d’Etat francophones sahariens, Nathalie Yamb ajoute: “Aux chefs d’Etat francophones subsahariens: Voila comment réagit un Etat qui se respecte et impose le respect. Ce n’est pas tous les mépris qu’on avale en silence”.

Qui est Nathalie Yamb?

Nathalie Yamb, née le 22 juillet 1969 a Granichen en Suisse d’un père camerounais et d’une mère suisse.

C’est une femme politique, activiste, militante suisso-camerounaise. Elle est également membre du parti politique ivoirien Lider et conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly.

Elle fait des études de sciences politiques, journalisme et communication en Allemagne. Diplômée en sciences politiques et en journalisme, elle commence sa carrière en 1992 dans l’industrie télévisuelle en Allemagne. De retour en Afrique, plus précisément au Cameroun elle décide ne pas travailler en tant que journaliste. Elle s’installe au Cameroun où elle occupe des postes stratégiques dans l’industrie publicitaire.

Elle totalise une vingtaine d’année d’expérience en tant que spécialiste de la communication et ressources humaines en Europe et en Afrique. La journaliste également consultante en stratégie, a travaillé en 2005 comme responsable des ressources humaines et de la communication pour la filiale camerounaise de l’armateur Maersk. Elle a dirigé au Nigéria le service Emploi et Formation d’APM Terminals, une filiale de Maersk.

En 2007, elle dépose ses valises en Côte d’Ivoire pour occuper le poste de directrice générale des ressources humaines pour la filiale locale de l’opérateur de télécommunications MTN. De 2009 a 2014, elle supervise le développement de compétences de l’opérateur télécom en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Plus tard, elle devient la porte-parole de l’ancien chef d’Etat ghanéen Jerry Rawlings, puis conseillère exécutive de la mairie d’Azaguie en Côte d’Ivoire.