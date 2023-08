Une explosion fait plusieurs blessés à Paris

Samedi, vers 14h30 au 26 rue du Nord, dans le 18e arrondissement à Paris, cinq personnes ont été blessées dans une explosion survenue à l’intérieur d’un appartement. L’un des blessés a été pris en charge en « urgence absolue », sans que son pronostic vital soit engagé, a appris 20 Minutes auprès des pompiers.

L’explosion, non suivie d’incendie, est survenue dans un appartement dont la façade a été soufflée par la déflagration, a précisé la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), confirmant une information du Figaro. Cet immeuble étroit présentait un trou béant au niveau de son troisième étage, selon une journaliste de l’AFP sur place. Quatre personnes ont été prises en charge en « urgence relative » et une cinquième en « urgence absolue » mais son pronostic vital n’est pas engagé, ont indiqué les pompiers et une source policière, selon 20 Minutes.

La piste de l’accident

La cause de l’explosion n’est encore pas connue. « Une enquête de flagrance a été ouverte du chef de blessures involontaires suivies d’une incapacité de plus de trois mois et confiée au commissariat du 18e arrondissement », a indiqué le parquet de Paris à l’AFP. Les investigations permettront de « vérifier la piste accidentelle », selon une source proche de l’enquête. Serveur au Fulano, un restaurant tout proche de l’immeuble endommagé, Pedro Muñoz, 37 ans, a raconté à l’AFP avoir « entendu un gros boum, et un nuage de poussière a envahi toute la rue ».

« Je dormais, j’ai senti un énorme tremblement et le bruit de l’explosion m’a réveillé direct », a confié de son côté Nathan Hervet, 25 ans, câbleur en intérim et habitant d’un immeuble mitoyen du lieu de l’explosion, dont le ravalement de façade venait d’être terminé, a-t-il noté. Ce voisin a dit avoir vu un homme avec « beaucoup de cendres sur lui » mais pas « le principal blessé, qui a été évacué très rapidement ». « J’ai vu les gens sortir du bâtiment, ils étaient un peu sonnés », relate Nathan. « On ne sait pas quand on va pouvoir retourner chez nous, mais moi personnellement ce soir je ne vais pas dormir là ! Même s’il faut que j’aille récupérer le chat… », indique-t-il.

Au plus fort de l’intervention des services de secours, une centaine de pompiers, appuyés par une vingtaine d’engins, ont été engagés, selon la BSPP. Des effectifs devaient rester sur place durant plusieurs heures pour s’assurer qu’aucun risque de départ d’incendie ne subsiste.

« Pas du tout de la même ampleur que la rue Saint-Jacques »

« Les faits ne sont pas du tout de la même ampleur que ceux de la rue Saint-Jacques », a souligné un porte-parole des pompiers de Paris. Le 21 juin, dans cette artère du 5e arrondissement, un immeuble abritant une école de mode s’est effondré à la suite d’une explosion ayant provoqué un incendie, faisant trois morts et plusieurs dizaines de blessés. Ce drame avait rappelé celui du 12 janvier 2019. Ce jour-là, une forte explosion provoquée par une fuite de gaz avait soufflé un immeuble de la rue de Trévise, dans le IXe arrondissement de Paris, tuant quatre personnes dont deux pompiers, en blessant 66 autres et laissant quelque 400 sinistrés.