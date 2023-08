Une photo d’identité judiciaire de Donald Trump a été prise lorsque l’ancien président américain s’est rendu à la prison du comté de Fulton, en Géorgie, ce jeudi.

Placé brièvement en état d’arrestation pour ses pressions électorales en 2020 ce jeudi à Atlanta, en Géorgie, Donald Trump est passé par l’épreuve du “mugshot”, la photo que les prévenus prennent de face et de profil, ont rapporté nos confrères de CNN. Une information rapidement confirmée par l’Agence France presse, qui a diffusé ce cliché historique.

C’est en effet la première fois qu’un ancien locataire de la Maison Blanche se soumet à cette épreuve du “mugshot”.

L’ancien président, qui a été mesuré et pesé lors de cette séquence, a ensuite été libéré sous caution. Selon le dossier consulté par nos confrères du Guardian et de CNN, Donald Trump “mesure ainsi 1,90m, pèse 97kg et a des cheveux blonds”.