USMA: Antar Yahia limogé

Le directeur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia, a été limogé de son poste de directeur sportif, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, jeudi.

“Il a été mis fin aux fonctions du directeur sportif exercées par Antar Yahia a compter de ce jour”, a indiqué le club algérois sur sa page officielle Facebook, sans dévoiler les raisons de cette séparation.

L’ancien défenseur international algérien (53 sélections/39 ans), qui s’était engagé pour un contrat de trois ans, avait été nommé a ce poste en mai 2020, par Achour Djelloul, P-dg du Groupe Serport, actionnaire majoritaire du club.

Toutefois, les résultats n’ont pas suivi, puisque le club phare de “Soustara” occupe actuellement la quatrième place au classement, échouant jusque-la adécrocher une place continentale.

L’USMA a été également éliminée en demi-finales de la Coupe de la Ligue professionnelle (relancée pour remplacer la Coupe d’Algérie, ndlr), en déplacement face au NC Magra (2-1, a.p).

Yahia réagit

“Je viens de prendre connaissance de la décision des dirigeants de l’USMA de me démettre de mes fonctions sans aucun prévis ni entretien préalable. Je regrette cette décision brutale et vexatoire alors que depuis mon arrivée a l’USMA je me suis investi sans compter pour la réussite du club.

Malheureusement cette rupture fait suite a une mise a l’écart progressive et a un retrait de mes attributions que je ne pouvais que contester. Mon sort était visiblement scellé depuis plusieurs semaines puisque mes potentiels successeurs avaient été contactés, et que la presse avait annoncé mon départ depuis plusieurs jours, avant même que je n’en sois informé.

Je ferai évidement valoir mes droits devant les instances compétentes et reviendrai le moment opportun sur les difficultés rencontrées tout au long de la saison. Je remercie les joueurs, le staff et les supporteurs qui m’ont toujours soutenu.”