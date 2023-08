Vague de chaleur sur plusieurs wilayas de l’Ouest et du Centre à partir de mardi

Une vague de chaleur affectera plusieurs wilayas de l’Ouest et du Centre du pays à partir de mardi avec des températures caniculaires oscillant entre 39 et 45 degrés, indique lundi un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie (ONM).

Placée en vigilance “Orange”, cette vague de chaleur affectera la partie Sud des wilayas d’Ain Temouchent, Oran et Mostaganem, avec des températures maximales oscillant entre 39 et 41 degrés, alors que les températures minimales seront entre 24 et 28 degrés de mardi à jeudi, précise la même source.

La canicule touchera également les wilayas de Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla et le Sud de Tlemcen, avec des températures maximales entre 43 et 45 degrés et les minimales entre 26 et 30 degrés.