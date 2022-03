Vers la création de pôles des urgences dans différentes régions du pays

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a souligné, mardi a Oran, que les pouvoirs publics œuvrent a la création de pôles d’urgences dans différentes régions du pays.

Dans une déclaration a la presse en marge de la sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions pour la création d’hôpitaux spécialisés en urgences.

Benbouzid, a annoncé, dans ce sens, qu’il effectuera prochainement des visites dans plusieurs wilayas, a l’instar de Annaba, Bordj Bou Arréridj et Mascara pour concrétiser cet objectif.

Le ministre a déclaré que l’hôpital de Oued Tlélat en cours de réalisation, qui a fait l’objet d’inspection lors de cette visite, sera reconverti en pôle des urgences. Cette infrastructure dispose de toutes les conditions et se situe hors de la ville a proximité de l’autoroute est-ouest, ce qui l’habilite d’être un pôle régional au profit des habitants d’Oran et des wilayas limitrophes.

Il a affirmé qu’il œuvrera avec les autorités locales pour fournir toutes les spécialités nécessaires aux urgences chirurgicales dans ce pôle d’urgence dont la chirurgie thoracique et la chirurgie traumatologique, en plus de fournitures, d’équipements médicaux et du matériel pour prendre en charge les cas d’accidents vasculaires cérébraux , d’angine de poitrine et autres.

Il a ajouté que tous les efforts seront déployés pour achever le restant des travaux de réalisation de l’hôpital d’Oued Tlélat doté d’une capacité de 120 lits. Le taux d’avancement des travaux a atteint 78% et le ministre a donné des instructions pour les achever avant juin prochain.

Abderrahmane Benbouzid a également visité l’hôpital de Gdyel dont les travaux de réalisation sont achevés et a exprimé sa satisfaction quant a la qualité des travaux réalisés par une entreprise turque.

A l’occasion, il a souligné que les pouvoirs publics envisagent de renforcer le partenariat avec les Turcs concernant la réalisation des établissements de santé.

Concernant l’épidémie du Covid-19, il a confirmé que les cas d’infection sont en constante diminution, notant que son ministère pourra se concentrer sur de nouveaux projets après près de deux années d’efforts pour lutter contre la pandémie.