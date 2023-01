Vœux du président Tebboune à l’occasion du Nouvel An Amazigh

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présenté mercredi ses vœux au peuple algérien à l’occasion du nouvel an amazigh 2973, souhaitant bonheur et prospérité à la patrie, ainsi qu’à toutes les Algériennes et tous les Algériens.

