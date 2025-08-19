-- -- -- / -- -- --
L’euro flambe

Voici combien coûte 100 euro en dinars

L’euro devient de plus en plus difficile à se procurer sur le marché parallèle, où les cambistes se limitent désormais à des opérations d’acquisitions .La devise européenne se raréfie véritablement, les cambistes se contentent d’acheter sans procéder à la revente.

Cent (100) euros s’échangeaient ce 18 août  contre 262 dinars algériens l’unité, soit une liasse de 26.200 dinars algériens contre un seul billet de 100 € à la vente et 25.900 da à l’achat.

En effet, la monnaie unique européenne (€) s’échange, sur le marché officiel (banque) contre 151.41 DZD da à l’achat, tandis qu’elle s’échange contre 151.44 da à la vente.

