Voici le nombre d’Algériens vaccinés contre le Covid

Selon le Pr Mehyaoui

Le Professeur Ryad Mehyaoui, membre du comité scientifique, a révélé que 1.2 million d’Algériens ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid et 5 millions d’autres se sont vus injecter la deuxième.

Mehyaoui a estimé lors de son passage ,ce dimanche, a l’émission “Invité de la matinée” de la Chaîne I de la Radio algérienne que “le processus de vaccination ne correspond pas au volume de moyens mis en place par l’Etat ou encore aux objectifs escomptés”.

“La situation épidémiologique est certes stable compte tenu de la baisse du nombre de contaminations et de morts enregistrés quotidiennement, soutient-il, il n’en demeure pas moins que la vigilance doit être de mise et que la vaccination doit s’inscrire dans la durée car elle demeure l’unique moyen de lutter contre la pandémie d’autant plus que les vaccins sont disponibles en quantités considérables”.

Evaluant la campagne vaccinale, le professeur a affirmé avoir constaté un manque d’adhésion a l’opération ces derniers jours contrairement aux semaines précédentes et plus précisément pendant le mois de septembre où l’on a enregistré un record de 296 000 personnes vaccinées en un seul jour.

Pour l’interlocuteur, il est impératif de faire montre de vigilance et respecter les gestes barrières a savoir entre autres le port du masque, la distanciation sociale et adhérer a la campagne de vaccination.

A ce titre, il incite les citoyens a se faire vacciner de sorte d’éviter d’éventuels risques notamment avec la rentrée sociale, scolaire et universitaire.

Pr Mehyaoui: “la situation épidémiologique est confortable mais la prudence est de mise”

Le professeur Ryad Mehyaoui a indiqué ce vendredi que la situation épidémiologique en Algérie est confortable, tout insistant de rester prudent.

Dans une interview accordée a un journaliste de la chaîne III de la Radio algérienne, Pr Mehyaoui a expliqué que “cette tendance baissière depuis plusieurs semaines dénote que la situation épidémiologique est stable en Algérie”, précisant que “l’amélioration de la situation sanitaire est concomitante avec l’augmentation de la campagne vaccinale”.

“Néanmoins, il faut dire qu’il y a cette politique d’allègement de confinement dans beaucoup de wilayas mais il faut bien entendu que la campagne vaccinale suive pour garder cette situation et se préparer éventuellement a une recrudescence dont tout le monde parle d’une quatrième vague”, a-t-il ajouté, faisant savoir que le pays n’est pas confronté actuellement a une quatrième vague.

Pour éviter toute flambée des cas de contamination, le professeur a dit qu’ “On doit se résigner a augmenter la campagne vaccinale et que tout le monde doit y adhérer”.

Toutefois, il alerte sur le fait qu’”il y a actuellement une baisse de participation a la campagne vaccinale y compris dans le domaine de l’éducation dont l’objectif de vacciner le personnel enseignants a 100% n’est pas atteint…”.

Les hôpitaux respirent

Questionné sur l’atmosphère qui règne au sein des établissements de santé maintenant que la tendance est en baisse, le professeur a répondu: “Honnêtement, les hôpitaux respirent, les services respirent, le personnel soignant respire, les gestionnaires respirent. J’espère que ça va durer dans le temps et qu’on va essayer de garder cette situation épidémiologique dans ces taux tout en essayer a les abaisser davantage”.

Sur la prise en charge des malades hors-covid, il a avoué qu’”il y ait eu des dommages collatéraux dus a la pandémie Covid, on a oublié les cardiaques, les cancéreux, les urgences, d’autres pathologies. C’était difficile de prendre en charge tout le monde”.

“Mais la, soutient-il, la vie revient a la normale, la vie reprend dans les hôpitaux, les services reprennent leurs activités de base”.

Se voulant rassurant, Mehyaoui dira que “si jamais cette vague arrive, on est plutôt préparé par un taux de vaccination assez élevé et par un système de santé qui se refait lui-même”.

L’allègement dépend du taux de couverture vaccinale

Interrogé sur un allègement après cette dégringolade du nombre de contaminations, le professeur a expliqué que “toute politique d’allègement est une politique avec une augmentation du taux de couverture vaccinale”. Et Pr Mehyaoui d’insister: “Il faut que cela soit concomitant avec le taux de circulation du virus et l’application des mesures barrières”.

“On est en train, estime-t-il, d’alléger petit a petit dans le domaine du sport, la restauration, les commerces…pour revenir a la vie normale d’autant plus que ça fait plus de 18 mois que tout est al’arrêt”.