Voici les 20 principales déclarations du président Tebboune à Al-Jazeera

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé ,mercredi lors d’un entretien accordé à “Al-Jazeera Boadcast”, que “la force des peuples se mesure par leur force économique et non militaire”.

Le chef de l’Etat a parlé dans cette interview accordée à la journaliste d’Al-Jzeera Khadidja Benguenna de la croissance de l’économie algérienne et de l’avis même des instances et d’organisations internationales, comme il est revenu sur la démarche d’adhésion de l’Algérie au BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Voici en résumé les principaux propos tenus par le président Tebboune:

1- La force des peuples ne se mesure pas par leur force militaire mais plutôt par leur force économique

2- L’économie algérienne enregistre une croissance et un développement de l’avis du FMI et de la Banque mondiale

3- L’année 2023 sera celle du décollage économique

4- L’Algérie aura la réponse cet été quant à sa demande d’adhésion au BRIC. Elle peut avoir dans un premier temps le statut d’observateur pour devenir ensuite un membre à part entière

5- Les réserves d’Algérie de devises se situent à 64 mds USD, contrairement aux prévisions

6- Pour la première fois depuis quatre décennies, les exportations hors hydrocarbures dépassent les 7 mds USD

7- Le PIB du pays enregistre une croissance de 4.3%

8- Le taux d’inflation est estimé à 9% en Algérie. L’Algérie est un pays socialiste et continuera sa politique de subvention

9- Le PIB par habitant en Algérie est deux fois plus celui des citoyens des pays voisins

10- L’Algérie a revu le salaire des fonctionnaires à trois (3) reprises bien que le monde est confronté à une récession économique

11- Deux (2) millions de chômeurs bénéficient de l’allocation chômage

12- Le secteur privé détient 85% du capital du pays, et selon les prévisions les investissements devraient dépasser les 30 milliards de dollars à l’horizon 2027

13- Plus de 1300 investisseurs attendent une autorisation pour se lancer ce qui générera quelque 55000 emplois sur 18 mois.

14- L’Algérie a récupéré environ 22 mds USD des capitaux détournés localement

15- Il y a un processus de restitution des capitaux transférés à l’étranger en collaboration avec l’Union européenne (UE)

16- L’Algérie s’efforce toujours de rendre la pareille à la Tunisie et ne lâchera jamais le peuple tunisien

17- L’Algérie se tient sur une même distance avec toutes les parties libyennes et la tenue des élections constitue la seule solution légitime pour le pays

18- L’Algérie est la première victime de l’instabilité au Mali. Nous n’accepterons jamais que le nord malien soit séparé du sud

19- J’ai dit au président français que la vision de l’Algérie vis-à-vis de la question malienne diffère de celle de son pays

20- La stabilité de Moyen-Orient est tributaire de la jouissance de la Palestine de tous ses droits légitimes. L’Algérie réclamera toujours les droits des Palestiniens quelles que soient les circonstances.