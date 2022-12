Voici les recherches Google les plus populaires dans le monde en 2022

Comme chaque année, Google dévoile les mots les plus recherchés sur son moteur de recherche cette année.

C’est une tradition pour Google. Chaque année, au début du mois de décembre, l’entreprise dévoile le palmarès des tendances 2022, c’est-à-dire, les recherches les plus populaires dans le monde de l’année écoulée.

Et 2022 restera évidemment marquée par la guerre en Ukraine. Dans la catégorie “actualités”, c’est le terme “Ukraine” qui arrive en tête, devant “la mort de la reine Elizabeth” ou encore “la variole du singe.”

1 – Ukraine

2 – Queen Elizabeth passing

3 – Election results

4 – Powerball numbers

5 – Monkeypox

Mais le mot le plus recherché dans le monde est… “Wordle”, du nom du jeu phénomène, aux allures de Motus, apparu au début de l’année et qui reste encore très populaire.

En deuxième position, arrive la recherche “Inde vs Angleterre” qui a atteint un pic en juillet quand les deux pays se sont affrontés au cricket. “Ukraine” et “Reine Elizabeth” complètent le classement tandis que Ind vs SA fait là encore référence au cricket.

1 – Wordle

2 – India vs England

3 – Ukraine

4 – Queen Elizabeth

5 – Ind vs SA

Du côté des artistes, c’est Johnny Depp qui arrive en première position avec l’énorme exposition de son procès contre son ex-compagne Amber Heard, qui arrive d’ailleurs en troisième position. Entre les deux, un autre scandale médiatique: Will Smith, coupable d’avoir giflé l’acteur Chris Rock aux Oscar. Ce dernier a été la 4ème recherche de la catégorie, tandis que la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, complète ce top 5.

1 – Johnny Depp

2 – Will Smith

3 – Amber Heard

4 – Chris Rock

5 – Jada Pinkett Smith

La catégorie “personnalité” ressemble grandement au classement des artistes si ce n’est que la guerre en Ukraine fait grimper Vladimir Poutine à la quatrième place.

1 – Johnny Depp

2 – Will Smith

3 – Amber Heard

4 – Vladimir Putin

5 – Chris Rock

Pour les athlètes, Novak Djokovic, expulsé d’Australie en janvier car non-vacciné, est en tête des tendances devant son rival Rafael Nadal et Serena Williams.

1 – Novak Djokovic

2 – Rafael Nadal

3 – Serena Williams

4 – Manti Te’o

5 – Shaun White

Enfin, dans la catégorie “décès”, c’est bien sûr la reine Elizabeth qui arrive en tête des recherches, devant l’actrice américaine Betty White et la comédienne Anne Heche, décédée brutalement en août dernier.

1 – Queen Elizabeth

2 – Betty White

3 – Anne Heche

4 – Bob Saget

5 – Aaron Carter