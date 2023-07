WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité permettant d’envoyer des messages vidéo instantanés de la même manière qu’un message vocal.

Adorés ou détestés, les messages vocaux font partie intégrante de WhatsApp. Désormais, à cette fonctionnalité s’ajoute la possibilité d’envoyer des messages vidéo, basée sur le même principe. En effet, vous pouvez enregistrer et envoyer des messages vidéo instantanés directement dans une discussion. Ces courts extraits ont une durée maximale de 60 secondes et sont, comme d’habitude avec WhatsApp, « protégés par le chiffrement de bout en bout ». Les messages vidéo ont commencé à être déployés et « seront disponibles pour tout le monde dans les semaines à venir », précise WhatsApp dans un blog post.

Nous pensons qu’il s’agira d’un moyen amusant pour partager des moments avec toute l’émotion d’une vidéo, que ce soit pour souhaiter un joyeux anniversaire, rire d’une blague ou annoncer une bonne nouvelle.

Comment envoyer des messages vidéo sur WhatsApp

Pour envoyer un message vidéo sur WhatsApp, il suffit de procéder de la même manière pour un message vocal :