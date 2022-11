Une base de données contenant près de 12 millions de numéros de téléphone WhatsApp algériens est à vendre.

Il y a quelques jours, un utilisateur a posté une annonce sur un forum de hack très réputé, mettant en vente pas moins de 487 millions de numéros de téléphone. Des numéros de téléphone mobile qui seraient répartis sur plus de 80 pays dans le monde, et qui se veulent “très récents” selon le vendeur, parfaits donc pour orchestrer une vaste campagne de phishing ou inonder les victimes de spams et autres messages non désirés. Des numéros qui proviendraient directement de l’application WhatsApp.

Près de 12 millions de numéros Algériens dérobés via WhatsApp !

Depuis longtemps déjà, les hackers prennent un malin plaisir à siphonner les données personnelles enregistrées chez Meta, leur permettant ainsi d’accéder à des mails, des numéros de téléphone et autres données en provenance directe de Facebook, Instagram, Messenger ou encore WhatsApp.

Aujourd’hui, la base de données mise en vente concerne pas moins d’un quart des 2 milliards d’utilisateurs de WhatsApp dans le monde. Un dossier gargantuesque, de 487 millions de fichiers, qui permettra à son acquéreur de mettre la main sur plus de 11.505,898 millions de numéros en Algérie, 44 millions en Egypte, 35 millions en Italie ou encore 32 millions aux Etats-Unis.

Sur demande, le vendeur de la base de données a partagé un échantillon avec les chercheurs de Cybernews. Ce dernier contenait un total de 1097 numéros d’utilisateurs britanniques et 817 utilisateurs américains, tous étant bel et bien reliés à un compte WhatsApp.

Le mois dernier, Mark Zuckerberg revenait, via Instagram, sur la sécurité accrue de l’application WhatsApp par rapport à iMessage. Ce dernier invitant les utilisateurs à “protéger les messages personnels” en utilisant le chiffrement de bout en bout de WhatsApp, qui permet de rendre les échanges illisibles lorsqu’ils passent par les serveurs de l’entreprise avant d’arriver chez le destinataire.

De plus en plus populaire, WhatsApp est également de plus en plus pris pour cible par les hackers. Aussi, il est désormais primordial de sécuriser au maximum l’accès à votre compte, pour éviter toute mauvaise surprise. Retrouvez à cette adresse nos conseils pour sécuriser efficacement, et rapidement, votre précieux compte.