Zinedine Ferhat signe à Angers jusqu’en 2025

L’international algérien Zinedine Ferhat a paraphé ce jeudi un contrat le liant au SCO Angers jusqu’en 2025, après avoir résilié son bail avec la formation turque d’Alanyaspor, a annoncé le club français de Ligue 2 de football.

“Angers SCO enregistre une nouvelle recrue. Zinedine Ferhat a paraphé ce jeudi 31 août un contrat le liant au SCO jusqu’en 2025”, indiqué Angers dans un communiqué publié sur son site officiel.

Longtemps convoité par le MC Alger et le CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne), l’ailier droit de 30 ans s’engage pour deux saisons avec le club angevin en provenance du club turc Alanyaspor.

Né le 1er mars 1993 à Bordj Menaïel (Algérie), l’international algérien a évolué cinq saisons sous les couleurs de l’USM Alger entre 2011 et 2016 où il dispute 125 matchs trouve le chemin des filets à sept reprises et délivre 29 passes décisives, le footballeur découvre la sélection internationale en portant le maillot des Verts dès les sélections jeunes (U17) jusqu’à rejoindre l’équipe première le 25 mai 2013. Prenant part à 12 rencontres avec les A, Zinedine découvre le championnat français et s’installe au Havre en 2016 où il paraphe un contrat de trois ans.

Du côté de la Porte Océane, l’ailier compte 120 capes, inscrit 13 buts et délivre 38 passes décisives. Il est d’ailleurs élu meilleur passeur à la fin de l’exercice 2017-2018 avec 20 offrandes. En 2019, il rejoint le Sud de la France en signant au Nîmes Olympique pour trois saisons où il compte 75 matchs (9 buts et 15 passes décisives).

Alors qu’il goûte aussi bien à la Ligue 1 que la Ligue 2, Zinedine Ferhat rejoint le championnat turc en s’engageant en faveur de l’Alanyaspor la saison dernière où il dispute 25 rencontres et inscrit deux buts, toutes compétitions confondues.

“Décrit comme un joueur technique et meneur de jeu, Angers SCO est heureux de compter parmi ses rangs un joueur avec une telle expérience”, souligne la formation française.