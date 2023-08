Zitouni: Le sucre largement disponible à travers tous les marchés

Supervisant le lancement d’une nouvelle chaîne de production de sucre destiné à la consommation familiale au niveau de l’unité de production du Groupe LaBelle à Ouled Moussa (Boumerdes), M. Zitouni a souligné que la hausse de la demande de ce produit dans les wilayas côtières était liée à la saison estivale, mais que la situation était “sous contrôle”.

Les capacités de production de sucre en Algérie, à travers les unités de production et de transformation, sont estimées à 10.000 tonnes/jour et à 3,2 millions de tonnes/an, tandis que la consommation s’élève à 2.139 tonnes/jour et à environ 2,1 millions de tonnes/an, a indiqué le ministre.