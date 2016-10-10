انفجار قنبلة بالطريق الرابط بين القل وقسنطينة

اهتزت ولاية سكيكدة، زوال الثلاثاء، على وقع انفجار قنبلة تقليدية الصنع، تم وضعها داخل قارورة غاز، ووضعها على حافة الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين القل وقسنطينة وبالضبط بالمنطقة المسماة قينقيطة التابعة إداريا لبلدية سيدي مزغيش جنوبي الولاية.

وبحسب مصدر "الشروق"، فان القنبلة انفجرت في وقت كان فيه الطريق خاليا من المارة، باسثتناء عربة لنقل المسافرين تعمل على خط تمالوس سيدي مزغيش، كانت تبعد على موقع القنبلة بنحو 50 مترا أثناء الانفجار، بينما وصلت شظايا القنبلة لحدود المدرسة الابتدائية يسعد الصيفي التي تقع على قارعة الطريق، ونجا التلاميذ من إصابات، فيما عمّت حالة فزع كبيرة.