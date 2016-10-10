استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، إن طفلاً في العاشرة من عمره استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قرب الحدود مع (فلسطين المحتلة) في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة لفرانس برس: "استشهد الطفل عبد الله أبو نظيف (10 سنوات) برصاص قوات الاحتلال قرب منزله في بلدة القرارة في خان يونس".

وأضاف القدرة، إن الطفل "أصيب برصاصة في الظهر أطلقها جنود الاحتلال من أبراج المراقبة العسكرية قرب السياج الحدودي ونقل على إثرها إلى مستشفى ناصر بخان يونس حيث فارق الحياة".

وذكر شهود عيان، إن جيش الاحتلال أطلق النار من أبراج مراقبة عسكرية قرب موقع "كيسوفيم" الإسرائيلي تجاه المنطقة الشرقية في بلدة القرارة ما أسفر عن استشهاد الطفل أبو نظيف.

وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس نفت ناطقة باسم جيش الاحتلال إطلاق النار في هذه المنطقة.