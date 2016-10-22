الفقيد كان في مطعم بحي الزيادية داعش يتبنى اغتيال محافظ شرطة بقسنطينة

أعلنت وكالة أعماق، التابعة لما يسمى داعش أن هذا التنظيم الإرهابي وراء اغتيال ضابط شرطة ليلة الجمعة بقسنطينة.

وتعرض محافظ الشرطة عمار بوكعبور ليلة الجمعة إلى السبت، للإغتيال بوابل من الرصاصن داخل مطعم بحي الزيادية بأعالي قسنطينةمن طرف مجهولين، عندما خرج لتناول وجبة العشاء .

وشيعت عصر السبت، جنازة الفقيد في المقبرة المركزية بقسنطينة .

ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني، تعزية من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل لأسرة الفقيد .