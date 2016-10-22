الفقيد كان في مطعم بحي الزيادية

داعش يتبنى اغتيال محافظ شرطة بقسنطينة

date 2016/10/29 views 1180 comments 0
author-picture

icon-writer ع.ب

أعلنت وكالة أعماق، التابعة لما يسمى داعش أن هذا التنظيم الإرهابي وراء اغتيال ضابط شرطة ليلة الجمعة بقسنطينة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وتعرض محافظ الشرطة عمار بوكعبور ليلة الجمعة إلى السبت، للإغتيال بوابل من الرصاصن داخل مطعم بحي الزيادية بأعالي قسنطينةمن طرف مجهولين، عندما خرج لتناول وجبة العشاء .

وشيعت عصر السبت، جنازة الفقيد في المقبرة المركزية بقسنطينة .

ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني، تعزية من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل لأسرة الفقيد .

icon-tags
  • print