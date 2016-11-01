آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
-
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
-
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
-
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
-
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
-
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
-
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
-
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
-
طائرة من دون طيار تكشف خيانة زوجية!
-
جون كيري يسأل لافروف سؤالاً محرجاً عن الغارات الروسية على حلب
التكتل يقول إن الحركة نجحت في أيامها الثلاثة
تراجع نسبة الإستجابة لإضراب النقابات المستقلة
عرف اليوم الأخير من إضراب تكتل النقابات المستقلة للمطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن استجابة "ضعيفة ومحتشمة"، حسب ما أفادت به مصادر من مؤسسات تربوية، فيما فندت النقابات وأكدت أن الإضراب عرف استجابة قوية في يومه الثالث أحسن منها في اليوم الأول والثاني، وخاصة في قطاعي التربية والصحة والتعليم والعالي.
قال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، لـ"الشروق"، أنّ اليوم الثالث من الإضراب المتجدد الذي دعت إليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، عرف استجابة قوية في قطاعي التربية والصحة، بحيث ستواجه به الطبقة الشغيلة، حسبه، حزمة القوانين التي تسعى الحكومة فرضها جبرا وغصبا كحل سهل لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن سوء تسيير مرحلة البحبوحة، حسب المتحدث.
وتضاربت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثالث حسب عمراوي، من قطاع إلى آخر فهناك قطاعات حافظت على نفس النسبة المسجلة في اليوم الأول والثاني، في حين ارتفعت نسبة الاستجابة في قطاعات أخرى، وفيما يتعلق بالإدارات العمومية بلغت النسبة لدى موظفي البلديات 65 بالمائة، يليها موظفو الصحة بنسبة 56 بالمائة، فيما بلغت النسبة في التعليم العالي 35 بالمائة، وبالنسبة لموظفي التجارة لم تتجاوز نسبة استجابتهم للإضراب 12 بالمائة.
أما فيما يتعلق بقطاع التربية الوطنية فقد بلغت 64,80 بالمائة بالنسبة لكل الأسلاك، أما قطاع الصحة العمومية فقد بلغت نسبته 60,43 بالمائة بالنسبة للممارسين الطبيين، أما قطاع الطاقة والمناجم فلم تتجاوز نسبة الاستجابة للإضراب فيه الـ10 بالمائة بالنسبة لموظفي الكهرباء والغاز.
كما عرف اليوم الأخير من الإضراب حسب عمراوي، توافد العمال والموظفين بالآلاف على ساحات التجمعات الجهوية أمام مقرات ولايات كل من بومرداس، وهران، سطيف، الأغواط تلبية لنداء التكتل النقابي ورفضا لفرض سياسة الأمر الواقع التي تصر الحكومة على انتهاجها رغم أصوات الاستنكار والتنديد التي تتعالى يوميا من مختلف الفئات العمالية.
merdassi - boumerdes2016/11/23 على 21:331
مساكن يقيضو
merdassi - boumerdes2016/11/23 على 21:402
مساكن يقيضو عياو من الماكلة والرقادخلوهم يستفادو من القعاد باش يضيعوا الولاد و تزيد تتخلف البلاد