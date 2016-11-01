أعطت وزارة المالية، تعليمات للمراقبين الماليين بالولايات، تطالبهم بتسوية كافة الوضعيات المالية العالقة خلال السنة الجارية، لمستخدمي "الوظيفة العمومية"، على غرار الموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية، نظرا لارتفاع عددهم مقارنة بباقي القطاعات، أين تقرر منحهم مهلة إضافية إلى غاية 20 جانفي المقبل، لكي لا تسقط حقوقهم "المالية" مع دخول السنة الجديدة 2017.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية، أبرقت تعليمة إلى المراقبين الماليين عبر 48 ولاية، تحثهم فيها على ضرورة استكمال تسوية الوضعيات المالية العالقة لمستخدمي "الوظيفة العمومية"، على غرار وزارة التربية الوطنية، بسبب العدد الهائل لوضعيات الموظفين، خاصة بعدما تقرر تمديد العملية "استثناء" إلى غاية 20 جانفي 2017. وبالتالي فمديريات التربية الـ50 ملزمة بتسديد من ديون مستخدميها، بدفع كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة، لكي تصادق عليها وزارة المالية فيما بعد، ويخص الأمر الفئات التالية، الأساتذة الذين اشتغلوا خلال 2016 على "عقود"، الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة بعنوان 2016، الأساتذة الذين استفادوا من الترقية والإدماج بشقيه سواء الذين نجحوا في "الامتحان المهني" أو الذين استفادوا من "الترقية الاختيارية" أي من خلال تسجيلهم على قوائم التأهيل، الأساتذة المصنفين سابقا ضمن ما يعرف "بالآيلين للزوال" الذين تمت ترقيتهم في إطار أحكام التعليمة الوزارية المشتركة 003، المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، عقب استفادة 192 ألف معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم أساسي من ترقيات إلى الرتب القاعدية وكذا المستحدثة "أستاذ رئيسي ومكون"، إضافة إلى ترقية 17 ألف مساعد تربوي إلى رتب عليا. فيما أضافت نفس المصادر أن تسوية الوضعيات في آجالها سيحافظ على حقوق الموظفين من دون ضياعها خاصة سواء حقوقهم "إداريا" و"ماليا".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1وتيرة التضخم تلامس 6.2 بالمائة.. وتنامي الأسعار من بين الأسباب
2تسديد الرواتب المتأخرة لمستخدمي الوظيف العمومي قبل 20 جانفي
Français English
الرأي
عمار يزلي
مزايا "شغب الأطفال"
جمال لعلامي
الشكارة ما تحشمش!
عبد الناصر
حلب.. عادت أم ضاعت؟
حبيب راشدين
البوليساريو يهزم محمد السادس وهولاند
جمال لعلامي
"زعرطة" لا شعبية و"سماطة" شعبوية!
حسين لقرع
"الجهاد" بتفجير الأطفال!
سلطان بركاني
حضر رونالدو وميسي.. وغاب زرهوني ومليكشي
سليم قلالة
الدرس الأكبر مِن حلب
عبد الرزاق قسوم
حلَب.. وسـوء المنقلب
ضو جمال
وزارة الارتجال والتخبّط
الفيديو
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التحالف العربي يعترف باستخدام ذخائر عنقودية بريطانية في اليمن
البرغوث يُبدع بمراوغات سحرية
سحب من التلوث السام تغطي مدناً بأكملها في شمال الصين
سعودية منقبة تعمل في مجال الكوميديا ويتابعها الملايين!
سوق باكستاني تاجراته وزبوناته من النساء فقط!
الشارع البوسعادي و عائلة بن كروش.. تعيش لحظاتها قبل نهائيات الشارقة
وزارة المالية تأمر مراقبيها بتسوية الوضعيات العالقة
تسديد الرواتب المتأخرة لمستخدمي الوظيف العمومي قبل 20 جانفي
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
أعطت وزارة المالية، تعليمات للمراقبين الماليين بالولايات، تطالبهم بتسوية كافة الوضعيات المالية العالقة خلال السنة الجارية، لمستخدمي "الوظيفة العمومية"، على غرار الموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية، نظرا لارتفاع عددهم مقارنة بباقي القطاعات، أين تقرر منحهم مهلة إضافية إلى غاية 20 جانفي المقبل، لكي لا تسقط حقوقهم "المالية" مع دخول السنة الجديدة 2017.
تغطيات ذات صلة
تسديد الرواتب المتأخرة لمستخدمي الوظيف العمومي قبل 20 جانفي
وتيرة التضخم تلامس 6.2 بالمائة.. وتنامي الأسعار من بين الأسباب
سوناطراك وتوتال في شراكة لإقامة مركب بتروكيميائي
60 مليون وصفة وعطلة مرضية للموظفين سنويا!
تعويضات تصل إلى 50 مليونا لزبائن بنك "التنمية المحلية"
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية، أبرقت تعليمة إلى المراقبين الماليين عبر 48 ولاية، تحثهم فيها على ضرورة استكمال تسوية الوضعيات المالية العالقة لمستخدمي "الوظيفة العمومية"، على غرار وزارة التربية الوطنية، بسبب العدد الهائل لوضعيات الموظفين، خاصة بعدما تقرر تمديد العملية "استثناء" إلى غاية 20 جانفي 2017. وبالتالي فمديريات التربية الـ50 ملزمة بتسديد من ديون مستخدميها، بدفع كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة، لكي تصادق عليها وزارة المالية فيما بعد، ويخص الأمر الفئات التالية، الأساتذة الذين اشتغلوا خلال 2016 على "عقود"، الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة بعنوان 2016، الأساتذة الذين استفادوا من الترقية والإدماج بشقيه سواء الذين نجحوا في "الامتحان المهني" أو الذين استفادوا من "الترقية الاختيارية" أي من خلال تسجيلهم على قوائم التأهيل، الأساتذة المصنفين سابقا ضمن ما يعرف "بالآيلين للزوال" الذين تمت ترقيتهم في إطار أحكام التعليمة الوزارية المشتركة 003، المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، عقب استفادة 192 ألف معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم أساسي من ترقيات إلى الرتب القاعدية وكذا المستحدثة "أستاذ رئيسي ومكون"، إضافة إلى ترقية 17 ألف مساعد تربوي إلى رتب عليا. فيما أضافت نفس المصادر أن تسوية الوضعيات في آجالها سيحافظ على حقوق الموظفين من دون ضياعها خاصة سواء حقوقهم "إداريا" و"ماليا".