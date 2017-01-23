ورفض الدبلوماسي الجزائري ، الثلاثاء، الوقوف لتحية ملك المغرب محمد السادس عقب إلقائه خطابا في ختام قمة أديس أبابا، مشكلا استثناءا بين مسؤولي المنظمة الذي تقدموا لمصافحته وهي الحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع بعد نشر تفاصيلها على موقع "الشروق أون لاين".
وقال شرقي لقناة "الشروق نيوز" إنه "جرت العادة أن تقوم اللجنة بمصافحة أي وافد جديد للاتحاد الأفريقي، إلا أن البروتوكولات لا تفرض ذلك".
وأضاف "لسنا في سوق حتى ينهض جميعنا لمصافحة العاهل المغربي، ولا أحد مفروض عليه الوقوف للمصافحة".
وتظهر مشاهد فيديو نشرتها وسائل إعلام مغربية، إسماعيل شرقي الذي انتخب لعهدة ثانية على رأس مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقيين وهو جالس على منصة القمة رفقة محافظي المنظمة، لحظة إنهاء محمد السادس خطابه في ختام القمة.
ورفض شرقي الوقوف لتحية العاهل المغربي (د2 من الفيديو المرفق)، عكس كافة مسؤولي الإتحاد الذين صافحوه الواحد تلو الآخر، قبل أن يعود إلى مقعده الجديد بعد انضمام المغرب إلى الإتحاد في خطوة رمزية سبقت مغادرته القاعة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1شرقي يرفض الوقوف لمصافحة الملك
2الأفارقة يصدمون المغرب بعد 24 ساعة من انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي
3فضيحة قرينة مرشح اليمين الفرنسي.. "هدية" إلى الجزائر!
4"لقد انتصرنا.. المغرب لم يطلب إخراجنا وقبِل الإنضمام دون شروط"
5جزائريون يقاتلون "الحوثيّين" باليمن تحت غطاء دراسة الشريعةǃ
Français English
الرأي
حبيب راشدين
برّ الأمان بلا برلمان
عبد الرزاق قسوم
يا قدسنا ! يا مدينة الإسراء !
عثمان سعدي
أحمد بن بلّة كما عرفته
جمال لعلامي
التسمين بهرمونات الهفّ!
قادة بن عمار
جريمة كندا.. ابحثوا عن ترامب!
سليم قلالة
جزائر بلا ألغام
جمال لعلامي
يا سعدي وفرحي!
صالح عوض
دستور يفضح المستور
التهامي مجوري
هل تتجاوز الكتل السياسية خلافاتها؟ (1)
محمد الهادي الحسني
تحية إلى رائد صلاح
الفيديو
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
بعد الحادثة التي خلفت جدلا في ختام القمة الإفريقية
شرقي: لا شيء يفرض علي الوقوف لمصافحة الملك
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
علق إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي، الأربعاء، على حادثة نهاية قمة أديس أبابا، بينه وبين ملك المغرب محمد السادس، بأنه لا يوجد شيء يفرض عليه النهوض لمصافحته.
تغطيات ذات صلة
شرقي: لا شيء يفرض علي الوقوف لمصافحة الملك
روسيا تتهم خبراء للأمن الإلكتروني بالخيانة
موسكو تدعم وساطة الجزائر في أزمة ليبيا
لافروف يدعو الجامعة العربية إلى إنهاء تجميد عضوية سوريا
الإتحاد الأفريقي ينسحب من المحكمة الجنائية الدولية
ورفض الدبلوماسي الجزائري ، الثلاثاء، الوقوف لتحية ملك المغرب محمد السادس عقب إلقائه خطابا في ختام قمة أديس أبابا، مشكلا استثناءا بين مسؤولي المنظمة الذي تقدموا لمصافحته وهي الحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع بعد نشر تفاصيلها على موقع "الشروق أون لاين".
وقال شرقي لقناة "الشروق نيوز" إنه "جرت العادة أن تقوم اللجنة بمصافحة أي وافد جديد للاتحاد الأفريقي، إلا أن البروتوكولات لا تفرض ذلك".
وأضاف "لسنا في سوق حتى ينهض جميعنا لمصافحة العاهل المغربي، ولا أحد مفروض عليه الوقوف للمصافحة".
وتظهر مشاهد فيديو نشرتها وسائل إعلام مغربية، إسماعيل شرقي الذي انتخب لعهدة ثانية على رأس مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقيين وهو جالس على منصة القمة رفقة محافظي المنظمة، لحظة إنهاء محمد السادس خطابه في ختام القمة.
ورفض شرقي الوقوف لتحية العاهل المغربي (د2 من الفيديو المرفق)، عكس كافة مسؤولي الإتحاد الذين صافحوه الواحد تلو الآخر، قبل أن يعود إلى مقعده الجديد بعد انضمام المغرب إلى الإتحاد في خطوة رمزية سبقت مغادرته القاعة.