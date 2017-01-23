بعد الحادثة التي خلفت جدلا في ختام القمة الإفريقية شرقي: لا شيء يفرض علي الوقوف لمصافحة الملك

علق إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي، الأربعاء، على حادثة نهاية قمة أديس أبابا، بينه وبين ملك المغرب محمد السادس، بأنه لا يوجد شيء يفرض عليه النهوض لمصافحته.

ورفض الدبلوماسي الجزائري ، الثلاثاء، الوقوف لتحية ملك المغرب محمد السادس عقب إلقائه خطابا في ختام قمة أديس أبابا، مشكلا استثناءا بين مسؤولي المنظمة الذي تقدموا لمصافحته وهي الحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع بعد نشر تفاصيلها على موقع "الشروق أون لاين".

وقال شرقي لقناة "الشروق نيوز" إنه "جرت العادة أن تقوم اللجنة بمصافحة أي وافد جديد للاتحاد الأفريقي، إلا أن البروتوكولات لا تفرض ذلك".

وأضاف "لسنا في سوق حتى ينهض جميعنا لمصافحة العاهل المغربي، ولا أحد مفروض عليه الوقوف للمصافحة".

وتظهر مشاهد فيديو نشرتها وسائل إعلام مغربية، إسماعيل شرقي الذي انتخب لعهدة ثانية على رأس مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقيين وهو جالس على منصة القمة رفقة محافظي المنظمة، لحظة إنهاء محمد السادس خطابه في ختام القمة.

ورفض شرقي الوقوف لتحية العاهل المغربي (د2 من الفيديو المرفق)، عكس كافة مسؤولي الإتحاد الذين صافحوه الواحد تلو الآخر، قبل أن يعود إلى مقعده الجديد بعد انضمام المغرب إلى الإتحاد في خطوة رمزية سبقت مغادرته القاعة.