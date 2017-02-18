ستفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة الطلبة المتفوقين الأوائل يوم 20 مارس المقبل مسابقة وطنية عن طريق إجراء اختبارات كتابية للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 2017-2018.
وأوضح بيان من الوزارة، الأحد، أنه في "إطار دعم برنامج التكوين ما بعد التدرج، تنهى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى علم الطلبة المتفوقين الأوائل على مستوى مؤسسات التعليم العالي، أنه ستفتح مسابقة وطنية عن طريق إجراء اختبارات كتابية يوم 20 مارس المقبل للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 2017-2018.
وتدعو وزارة التعليم العالي الطلبة المعنيين إلى التقرب من مؤسساتهم التعليمية الأصلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بالشروط والمعايير البيداغوجية والعلمية للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج في طور ما بعد التدرج وكذا الفروع المحددة، يضيف ذات المصدر.
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برنامج تكويني بالخارج لفائدة المتفوقين الأوائل
و. ع
ستفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة الطلبة المتفوقين الأوائل يوم 20 مارس المقبل مسابقة وطنية عن طريق إجراء اختبارات كتابية للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 2017-2018.
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برنامج تكويني بالخارج لفائدة المتفوقين الأوائل
وأوضح بيان من الوزارة، الأحد، أنه في "إطار دعم برنامج التكوين ما بعد التدرج، تنهى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى علم الطلبة المتفوقين الأوائل على مستوى مؤسسات التعليم العالي، أنه ستفتح مسابقة وطنية عن طريق إجراء اختبارات كتابية يوم 20 مارس المقبل للترشح للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 2017-2018.
وتدعو وزارة التعليم العالي الطلبة المعنيين إلى التقرب من مؤسساتهم التعليمية الأصلية للاطلاع على المعلومات الخاصة بالشروط والمعايير البيداغوجية والعلمية للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج في طور ما بعد التدرج وكذا الفروع المحددة، يضيف ذات المصدر.