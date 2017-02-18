قالت رئاسة الجمهورية، الإثنين، إن تقرر تأجيل زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للجزائر والتي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق.
وأوضح البيان، أن "السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر السيدة ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الجزائر".
وأضاف البيان أن "هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقا".
وكان من المنتظر أن تؤدي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل زيارة للجزائر على رأس وفد من رجال أعمال، تدوم يوما واحدا، حيث كانت ستلتقي خلالها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول، عبد المالك سلال.
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تأجيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر
الشروق أون لاين
قالت رئاسة الجمهورية، الإثنين، إن تقرر تأجيل زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للجزائر والتي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق.
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وأوضح البيان، أن "السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر السيدة ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الجزائر".
وأضاف البيان أن "هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقا".
وكان من المنتظر أن تؤدي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل زيارة للجزائر على رأس وفد من رجال أعمال، تدوم يوما واحدا، حيث كانت ستلتقي خلالها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول، عبد المالك سلال.