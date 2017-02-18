مقتل انتحاري وجرح شرطيين في اعتداء قسنطينة

أصيب عنصران من الشرطة وقتل انتحاري حاول اقتحام مقر الأمن الحضري 13 بحي باب القنطرة الشعبي بقسنطينة مساء الأحد.

وحسب مراسل الشروق من قسنطينة فإن مصالح الأمن صد انتحاريا حاول استهداف مقر الأمن الحضري بباب القنطرة، والذي قتل على الفور فيما أصيب شرطيان بجروح وتم نقلهما لمستشفى المدينة القريب من المكان بحوالي 200 متر.

وأوضح أن الإعتداء الإرهابي وقع بحي ذي كثافة سكانية كبيرة .

وطوقت مصالح الأمن المكان فور سماع دوي الإنفجار.