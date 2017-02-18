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مقتل انتحاري وجرح شرطيين في اعتداء قسنطينة
أصيب عنصران من الشرطة وقتل انتحاري حاول اقتحام مقر الأمن الحضري 13 بحي باب القنطرة الشعبي بقسنطينة مساء الأحد.
وحسب مراسل الشروق من قسنطينة فإن مصالح الأمن صد انتحاريا حاول استهداف مقر الأمن الحضري بباب القنطرة، والذي قتل على الفور فيما أصيب شرطيان بجروح وتم نقلهما لمستشفى المدينة القريب من المكان بحوالي 200 متر.
وأوضح أن الإعتداء الإرهابي وقع بحي ذي كثافة سكانية كبيرة .
وطوقت مصالح الأمن المكان فور سماع دوي الإنفجار.
2017/02/26 على 21:341
الكريمنال دارو بومبا. مازالو جماعة الطواغيت والطغمة يدورو في دزاير. الجهاد؟ياو لاقيامة لا جنة لا حور العين راكم تقتلو فالناس مجانا
2017/02/26 على 21:462
Quels salauds ces islamistes merdeux, la mort, les tueries
les assassinats, les crimes, c'est tout ce qu'ils savent faire cette lie humaine
ملاحظ2017/02/26 على 21:493
دوي انفجار عنيف و إطلاق كثيف للنار في مقر الأمن الحضري 13 بباب القنطرة بقسنطينة.. بسبب انتحاري يرتدي حزاما ناسفا..
تعزيزات أمنية مكثفة قدمت إلى عين المكان و حديث عن هجوم إرهابي.. حيث اعلمتنا مصادرنا عن إصابة شرطيين بجروح و مقتل منفذ الاعتداء..
شفا الله رجال امننا و أعانهم على جهاد الخوارج كلاب النار...اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين و دمر كل من أراد لبلدنا سوء
Karim - USA2017/02/26 على 21:524
واش الفايدة . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . ربي يجيب الخير . و ان شاء الله يلق القبض على هاذ الاشخاص في اقرب وقت .
hamza - chelghoum.laid2017/02/26 على 21:585
الله يستر قولو امين.
ملاحظ2017/02/26 على 22:036
, اللهم اجعله خير ورد كيد الخائنين المجرمين
كاره2017/02/26 على 22:047
إرهابي بائس فجر نفسو بالقرب من مركز شرطة باب القنطرة
اللهم احفظ الجزائر و أمن الجزائر و أنصر قوات الأمن على شراذم الإرهاب
سفيان2017/02/26 على 22:048
اسأل الله عزوجل ان يكفينا من شرورهم كلاب النار
الحراشي - الحراش2017/02/26 على 22:069
لا حول و لا قوة الا بالله العظيم.
اللهم سترك يا رب.
اللهم احفظ ابناء هذا البلد.
يجب على الدولة ان تعدم خلايا الدعم لأنهم بمثابة الحركى الذين بسببهم بقيت فرنسا هنا 132 سنة.
فقنا بيكم2017/02/26 على 22:0610
لقد اقتربت الانتخابات لازم يسخنوا البندير