مقتل انتحاري وجرح شرطيين في اعتداء قسنطينة

date 2017/02/26 views 17318 comments 10
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

أصيب عنصران من الشرطة وقتل انتحاري حاول اقتحام مقر الأمن الحضري 13 بحي باب القنطرة الشعبي بقسنطينة مساء الأحد.

icon-links تغطيات ذات صلة

وحسب مراسل الشروق من قسنطينة فإن مصالح الأمن صد انتحاريا حاول استهداف مقر الأمن الحضري بباب القنطرة، والذي قتل على الفور فيما أصيب شرطيان بجروح وتم نقلهما لمستشفى المدينة القريب من المكان بحوالي 200 متر.

وأوضح أن الإعتداء الإرهابي وقع بحي ذي كثافة سكانية كبيرة .

وطوقت مصالح الأمن المكان فور  سماع دوي الإنفجار.

icon-tags
  • print