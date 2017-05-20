تنديدا بالتماطل في إطلاق برنامج التكوين بالخارج الأساتذة الجامعيون وطلبة الدكتوراه في وقفة احتجاجية الإثنين

دعا الأساتذة الجامعيون وطلبة الدكتوراه عبر مختلف الجامعات في أرجاء الوطن إلى وقفة احتجاجية موحدة، الإثنين، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بالإفراج على الرزنامة الخاصة بالتكوين الاقامي في الخارج هذه السنة، مع مراجعة الشروط التي فرضتها الوزارة على غرار تحديد السن أقل من 30 سنة بالنسبة للطلبة الباحثين.

الأساتذة الباحثون وحتى طلبة الدكتوراه الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الإفراج على برنامج التكوين الاقامي بالخارج لغرض إكمال رسائل الدكتوراه الخاصة بهم، وبعد طول انتظار للقرار الوزاري والذي تأخر على غير العادة، حيث كانت الجامعات تعلن عليه خلال جانفي، وجدوا أنفسهم في حيرة دون تلقي أي معلومات أو تأكيدات حول إلغاء البرنامج هذه السنة أو الإبقاء عليه ، خاصة بعد إصدار الوزارة للتعليمة الخاصة بالتكوين الاقامي في الخارج بتاريخ 5 أفريل 2017 تحت رقم 379، والتي نشرت متأخرة على الموقع الرسمي للوزارة، غير أن الجامعات لم تتلقى أي شيء بشأنها ولم تصلها الرزنامة الخاصة بإيداع ملفات المترشحين، ما دفع بالمعنيين إلى الخروج للشارع بعد المحاولات الحثيثة للاستفسار والاستعلام على الموضوع دون تلقي أي معلومة.

وفي اتصال هاتفي بـ "الشروق"، الأحد، أكد أحد الأساتذة الباحثين بأنهم جندوا صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لدعوة كل المعنيين لوقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة التعليم العالي، مطالبين بحق الاشتراك في برنامج التكوين الاقامي بالخارج "pne" و" بروفاس" لجميع الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه هذه السنة.