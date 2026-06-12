Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr en visite officielle au Royaume-Uni

Lors de cette visite, il sera également procédé à l’inauguration de la “Salle de l’Algérie”, au sein de cette prestigieuse institution académique internationale, précise le communiqué.

Le lancement de la “Chaire Emir Abdelkader” devrait constituer “une étape scientifique et culturelle majeure dans la promotion de l’héritage de cette personnalité algérienne de renommée mondiale et la mise en lumière de ses contributions intellectuelles, humanitaires et civilisationnelles dans les domaines de l’Etat, de la connaissance et du dialogue interculturel”, souligne la même source.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre des efforts visant à “renforcer la coopération académique et scientifique entre l’Algérie et le Royaume-Uni, et à développer les partenariats entre les institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique des deux pays”.

A cette occasion, la “Salle de l’Algérie” sera inaugurée au Centre d’études islamiques d’Oxford, reflétant ainsi “la place de l’Algérie au sein de cette institution scientifique”, ce qui contribuera à “renforcer sa présence culturelle et scientifique dans l’espace académique international”.

Un programme scientifique et académique est prévu à l’occasion, avec la participation de professeurs et de chercheurs d’Algérie et de Royaume-Uni, abordant “l’héritage de l’Emir Abdelkader et les perspectives de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, au service des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays”, conclut le communiqué.