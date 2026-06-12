Mexique : Un journaliste tué dans une attaque armée

Un journaliste a été abattu jeudi par des hommes armés dans l’État de Veracruz, au Mexique, selon les médias locaux.

Luis Angel Lopez Valdez, qui couvrait les affaires policières et judiciaires, a été attaqué dans le quartier Colonia Cazones de la ville de Poza Rica.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le journal pour lequel travaillait Lopez Valdez a déclaré : « Lopez Valdez a été intercepté par des individus armés alors qu’il circulait en voiture à Poza Rica tôt ce matin. Il a été attaqué et est décédé sur les lieux. »

La direction du journal a réclamé justice, déclarant : « Nous demandons justice à la Commission d’État pour la protection et le soutien des journalistes (CEAPP) pour notre reporter de Vanguardia de Veracruz. Ce meurtre ne doit pas rester impuni. »

Les autorités ont indiqué qu’une enquête avait été ouverte sur les circonstances de l’incident.

Veracruz est considéré comme l’une des régions les plus dangereuses du Mexique pour les journalistes et a connu de nombreuses attaques contre des professionnels des médias.

Selon Reporters Without Borders, le Mexique est considéré comme l’un des pays les plus meurtriers au monde pour le journalisme, avec plus de 150 journalistes assassinés depuis 2000, tandis que 28 autres ont disparu.