أساتذة ثانوية في سعيدة يمتنعون عن تدريس التلاميذ

نظم أساتذة ثانوية ابن سحنون الراشدي بسعيدة، الخميس، وقفة احتجاجية لمدة ساعة أمام مدخل ذات الثانوية، حيث رفضوا تدريس التلاميذ.

وعدّد المحتجون في تصريحات لـ"الشروق"، جملة من المشاكل التي يتخبطون فيها على غرار نقص التأطير ما عرقل عملهم، في ثانوية تضم أكثر من 900 تلميذ.

وتأسف الأساتذة المحتجون البالغ عددهم 67 أستاذا، إزاء ما بدر عن مديرة التربية، خلال زيارتها إلى الثانوية للوقوف على الوضع، حيث صرّحوا بأنها أهانتهم ورفضت الاستماع إلى انشغالاتهم. وطالب الأساتذة المحتجون المديرية الوصية بحلّ المشاكل التي أثرت سلبا على أدائهم في أقرب الآجال.