أبراج عصرية بالعاصمة.. تعليمات جديدة من رابحي

حث الوزير والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، مساء الأربعاء، المستثمرين على إنجاز بنايات وأبراج عصرية ذات طابع معماري متميز، وذلك طول الواجهة البحرية من حسين داي إلى تامنفوست.

وجاءت تعليمات رابحي خلال ترأسه مساء الأربعاء، اجتماعا للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، تضمن جدول أعماله جملة من النقاط الهامة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الولاية.

واستهل الاجتماع بتقديم عروض حول مخططات شغل الأراضي لعدد من البلديات (بئر توتة، سيدي موسى، الكاليتوس، الرغاية، المرسى، المحمدية، برج البحري، برج الكيفان، حسين داي وبن عكنون)، تضمنت دراسات ومقترحات لمشاريع تنموية تمس مختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على ضرورة التقيد الصارم بالأحكام والتوجيهات التي جاء بها كل من مخطط شغل الأراضي ومخطط التهيئة والتعمير، مشددا على ضرورة توجيه المستثمرين نحو إنجاز بنايات وأبراج عصرية في ذات طابع معماري متميز، على مستوى لواجهة البحرية من حسين داي إلى تامنفوست،

من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع متابعة تقدم التحضيرات الخاصة بامتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، حيث تم تقديم عرض تضمن الترتيبات اللوجستية، إضافة إلى مخطط النقل، وإجراءات الربط بشبكات الهاتف والأنترنت، مع عمليات التهيئة الداخلية والخارجية لمراكز إجراء الامتحانات ومراكز التجميع والتصحيح.

جدول أعمال الاجتماع تضمن كذلك التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية 2026، حيث تم تقديم عرض تضمن إحصاء 658 مركز لإجراء الانتخابات، وأزيد من 5 آلاف مكتب، إذ تم الانطلاق في ضبط الترتيبات اللوجستية تحسبا للحدث.