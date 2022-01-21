أزمة مالي..الاتحاد الإفريقي يدعم مبادرة الرئيس تبون 

رحب الاتحاد الإفريقي باستعداد الجزائر لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ضمن مسار التفاهم المتبادل الذي بهدف إلى حماية المصالح العليا للشعب المالي وتجنب تصاعد التوتر وتفاقم الأزمة.

وتبنى البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي، عدة نقاط بخصوص الوضع في مالي، خاصة فيما يتعلق بمساهمة الجزائر ودعمها المستمر لإيجاد حل يصب في خدمة وحماية مصالح الشعب المالي.

وجاء في الفقرة السابعة والثامنة أن الاتحاد الأفريقي يدرك أن الجزائر تقود بنجاح كبير حوار هادئ وواقعي بين الحكومة المالية ومجموعة الإكواس.

إلى ذلك، أكد الاتحاد الإفريقي أن الجزائر بإمكانها قيادة هذا المسار الذي بهدف إلى إقامة نظام دستوري مالي موحد وتوافقي بهدف حماية وتكريس إنجازات وتوصيات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي المنبثقة عن اتفاقيات الجزائر.

كما طلب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الأفريقي إجراء مشاورات فورية بين الدول المجاورة لمالي ثم رفع تقرير حول النتائج التي تم الاتفاق عليها.

وفي الأخير أكد مجلس الأمن والسلم الإفريقي، على أولوية اتفاق السلم والمصالحة لمالي لعام 2015 ، الذي انبثق عن اتفاق الجزائر، باعتباره السبيل الوحيد لضمان حل شامل لمواجهة التحديات التي تواجه مالي، والتي هي بالأساس هيكلية وتتعلق بالأمن.‎