-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أزمة مالي..الاتحاد الإفريقي يدعم مبادرة الرئيس تبون 

الشروق أونلاين
  • 13
  • 0
أزمة مالي..الاتحاد الإفريقي يدعم مبادرة الرئيس تبون 

رحب الاتحاد الإفريقي باستعداد الجزائر لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ضمن مسار التفاهم المتبادل الذي بهدف إلى حماية المصالح العليا للشعب المالي وتجنب تصاعد التوتر وتفاقم الأزمة.

وتبنى البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي، عدة نقاط بخصوص الوضع في مالي، خاصة فيما يتعلق بمساهمة الجزائر ودعمها المستمر لإيجاد حل يصب في خدمة وحماية مصالح الشعب المالي.

وجاء في الفقرة السابعة والثامنة أن الاتحاد الأفريقي يدرك أن الجزائر تقود بنجاح كبير حوار هادئ وواقعي بين الحكومة المالية ومجموعة الإكواس.

إلى ذلك، أكد الاتحاد الإفريقي أن الجزائر بإمكانها قيادة هذا المسار الذي بهدف إلى إقامة نظام دستوري مالي موحد وتوافقي بهدف حماية وتكريس إنجازات وتوصيات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي المنبثقة عن اتفاقيات الجزائر.

كما طلب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الأفريقي إجراء مشاورات فورية بين الدول المجاورة لمالي ثم رفع تقرير حول النتائج التي تم الاتفاق عليها.

وفي الأخير أكد مجلس الأمن والسلم الإفريقي، على أولوية اتفاق السلم والمصالحة لمالي لعام 2015 ، الذي انبثق عن اتفاق الجزائر، باعتباره السبيل الوحيد لضمان حل شامل لمواجهة التحديات التي تواجه مالي، والتي هي بالأساس هيكلية وتتعلق بالأمن.‎

مقالات ذات صلة
وزير العمل: 2023 ستكون سنة نهاية ملف الإدماج

وزير العمل: 2023 ستكون سنة نهاية ملف الإدماج

فرض الجواز الصحي في التظاهرات العلمية والثقافية في الجامعات

فرض الجواز الصحي في التظاهرات العلمية والثقافية في الجامعات

تعليق الدراسة بالجامعات.. هذا ما أمرت به الوزارة

تعليق الدراسة بالجامعات.. هذا ما أمرت به الوزارة

مجلس السلم الإفريقي: التأكيد على دور الجزائر المركزي في مكافحة الإرهاب

مجلس السلم الإفريقي: التأكيد على دور الجزائر المركزي في مكافحة الإرهاب

حنون تدعم خليدة تومي و40 شاهدا في القضية

حنون تدعم خليدة تومي و40 شاهدا في القضية

‏13 ألف مليار كبّدها شكيب خليل في صفقات مشبوهة! 

‏13 ألف مليار كبّدها شكيب خليل في صفقات مشبوهة! 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد