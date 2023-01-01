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أفضل ما تفعله في بداية العام الجديد.. حسب سفيرة بريطانيا بالجزائر!

الشروق أونلاين
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أفضل ما تفعله في بداية العام الجديد.. حسب سفيرة بريطانيا بالجزائر!
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شارون واردل

قدّمت سفيرة بريطانيا لدى الجزائر شارون واردل، تهنئتها بحلول العام الجديد 2023، عن طريق نصيحة حول أفضل ما يمكن فعله في أول يوم من السنة.

وقالت واردل في تغريدة على تويتر هذا الأحد:”عاما سعيدا، أتمنى للجميع موفور الصحة والسعادة والسلام في 2023″.

قبل أن تضيف قائلة:”التمشّي في الصباح، في جوّ مدينة الجزائر المشمس، طريقة رائعة لبداية العام الجديد”.

وأرفقت تغريدة السفيرة البريطانية بصورة من متنزّه “الصابلات” العائلي بالعاصمة، الذي يعرف إقبالا كبيرا من الجزائريين في مثل هذه المناسبات.

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