أول أمريكي يتولى المنصب.. تعرّف على “ليو الرابع عشر” بابا الفاتيكان الجديد

انتُخب، الخميس، روبرت بريفوست بابا جديدًا، ليصبح أول أمريكي يتولى منصب البابوية، خلفا لفرنسيس، وسيحمل البابا الجديد البالغ من العمر 69 عاما اسم ليو الرابع عشر، في سابقة هي الأولى منذ القرن التاسع عشر.

وُلد بريفوست، بمدينة شيكاغو في 14 سبتمبر 1955، وقضى طفولته ومراهقته في الولايات المتحدة حيث درس الرياضيات والفلسفة واللاهوت، قبل أن يُرسله رؤساؤه في الاتحاد اللاهوتي الكاثوليكي إلى روما.

وحصل بريفوست على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة فيلانوفا عام 1977.

وانتقل إلى بيرو في سن الثلاثين في مهمة من الرهبانية، في عام 1999 عاد إلى شيكاغو، وانتُخب رئيسًا إقليميًا لإقليم “أم المشورة الصالحة” الأوغسطيني، وبعد عامين ونصف انتُخب رئيسًا عامًا للدير الأوغسطيني.

يعكس انتخاب بريفوست روابطه العميقة بأمريكا اللاتينية، وخاصةً بيرو، إذ يحمل الجنسية البيروفية أيضًا.

وفي عام 2014، عيّنه البابا فرانسيس مُدبّرًا رسوليًا في بيرو، ثم عُيّن بعد عام أسقفًا على تشيكلايو.

عاد إلى روما عام 2023، حيث تولى رئاسة اللجنة البابوية لأمريكا اللاتينية، ورُقّي إلى رتبة رئيس لدائرة الأساقفة، مع صلاحية اختيار الأساقفة، وهو منصب بارز رفع من مكانته مرشحاً محتملاً للبابوية.

في العام نفسه، عيّنه البابا فرانسيس كاردينالًا.

يُعرف بريفوست بمشاركته في الرحلات الأخيرة للبابا فرنسيس، وبمشاركته رؤىً مماثلة فيما يتعلق بالبيئة والتواصل مع المجتمعات المهمّشة.

وبما أن 80 بالمئة من الكرادلة في المجمع البابوي قد عيّنهم البابا فرانسيس، يُنظر إلى انتخابه اليوم على أنه قرارٌ يصب في صالح الاستمرارية

ورغم جذوره الأمريكية، فإن جنسيته البيروفية تجعله مرشحًا دوليًا أكثر، لا سيما بالنظر إلى موقفه من الإدارة الأمريكية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، انتقد البابا الجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياساته المتعلقة بالهجرة.

كما ورد أن بريفوست، انتقد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بشأن إعطاء الأولوية لمجتمعه على حساب بقية العالم، واصفًا إياها بأنها “خاطئة”.

ويتحدث بريفوست الإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، والفرنسية، والبرتغالية، ويستطيع قراءة اللغة اللاتينية والألمانية.

وفي منشور عبر منصة إكس، قال الفاتيكان إن “الكرادلة الذين اجتمعوا في كنيسة سيستين انتخبوا في اليوم الثاني من العملية الانتخابية الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست، ليصبح البابا رقم 267، والذي سيحمل اسم البابا ليو الرابع عشر”.

وجاء انتخاب البابا الجديد بعدما أدلى 133 كاردينالًا (المخولون باختيار البابا)، وهم يرتدون ثيابًا حمراء من أنحاء العالم بأصواتهم.

وخلال المجمع البابوي، مُنع الكرادلة من مغادرة المكان أو الاتصال بالعالم الخارجي، أثناء اختيارهم الزعيم رئيس الكنيسة الكاثوليكية، التي يبلغ عدد أعضائها 1.4 مليار شخص حول العالم.

وفي 21 أفريل الماضي، توفي فرانسيس عن عمر يناهز 88 عاما، بعد معاناته من سلسلة من المشاكل الصحية، بما في ذلك سكتة قلبية.