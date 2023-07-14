إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمقاولاتية وهذه مهامها

تم الخميس، إطلاق منصة الكترونية مخصصة للمقاولاتية، تتضمن إرشادات مفصلة وأدوات تفاعلية وموارد تطبيقية لمرافقة المقاولين الشباب في إطلاق مشاريعهم.

وتم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذه البوابة التي أطلق عليها اسم “Moukawil.dz”، خلال الحفل الرسمي للندوة الوطنية حول المقاولاتية في الوسط الجامعي والتي ترأسها كل من وزير اقتصاد المعرفة، ياسين المهدي وليد، ووزير التعليم العالي، كمال بداري، بحضور وزير البريد، كريم بيبي تريكي.

وصرح وليد، في هذا الخصوص، أن “هذه المنصة الالكترونية منذ اليوم (الخميس) تتضمن إرشادات مفصلة حول جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمقاولاتية فضلا عن قاعدة بيانات توثيقية ضرورية لانجاز المشاريع”.

وأضاف الوزير, أنها تسمح أيضا للشباب المقاولين, بـ”الاطلاع على جميع أجهزة الدولة في مجال المقاولاتية وكذا حول كيفية الاستفادة من التمويل والمرافقة”.

وتابع قوله، أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعدتها الوزارتين “من أجل تجسيد الأهداف المرجوة عبر تشجيع أكبر عدد ممكن من المبادرات الصادرة عن جامعيين في مجال المقاولاتية”.

ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها الوزير، إطلاق دليل المقاول الذي “سيوزع انطلاقا من الدخول الجامعي المقبل والذي سيتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمقاولاتية”.

كما أشار وليد, إلى أن هذا الدليل سيتضمن 10 فصول إعلامية تتعلق بإنشاء المؤسسة وإدارة المؤسسة والجباية والتشريعات والتنظيمات والتمويل وأجهزة الدولة في مجال المساعدة والضمان الاجتماعي والمرافقة والمؤسسات الناشئة والابتكار وأخيرا التصدير وطرق الأسواق الدولية.

أما الإجراء الثالث الذي أقرته الوزارتين فيتمثل في إطلاق حملات تحسيسية حول المقاولاتية في الوسط الجامعي.