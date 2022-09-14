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إعلام المخزن يحتفي بـ”قرار وهمي” حول قطع العلاقات بين كينيا والصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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إعلام المخزن يحتفي بـ”قرار وهمي” حول قطع العلاقات بين كينيا والصحراء الغربية
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الرئيس الصحراوي في كينيا

روّجت وسائل إعلامية محسوبة على النظام المغربي في خلال الساعات الماضية، لما اعتبرته قرارا من الرئيس الجديد في كينيا، بسحب اعتراف بلاده بجمهورية الصحراء الغربية، لكن الحساب الرسمي للرئيس في تويتر يثبت عكس ذلك.

فقد نشر الرئيس الكيني المنتخب حديثا ويليام ساموي روتو تغريدة حول لقائه مع وزير الخارجية المغربي يقول فيها:”كينيا تدعم مسار الأمم المتحدة، كحلّ وحيد للنزاع في الصحراء الغربية”.

بالمقابل، حظي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي باستقبال مميّز في نيروبي، لدى مشاركته يوم الثلاثاء في مراسم تنصيب الرئيس روتو.

وتجمع كينيا “علاقات وثيقة تتميز بالصداقة والتضامن”، مع جمهورية الصحراء الغربية، وقد تجلّت هذه العلاقات في “وقوف كينيا الدائم إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل نيل حقه في تقرير المصير”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية بالمناسبة.

الرئيس الصحراوي يشارك في مراسم تنصيب رئيس كينيا الجديد

وفي 13 سبتمبر 2022، شارك الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء، في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب في كينيا وليام صاموي روتو.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد استقبل الرئيس غالي في مطار نيروبي الدولي من قبل وفد حكومي رسمي.

كما حظي الأمين العام لجبهة البوليساريو “باستقبال شعبي حار لدى وصوله إلى ملعب كاساراني في نيروبي، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس روتو”.

ورافق غالي في زيارته إلى كينيا كل من عبداتي أبريكة المستشار بالرئاسة الصحراوية، وحميدة الحافظ الأمين العام لوزارة الخارجية الصحراوية، و أباه المد سفير الصحراء الغربية بكينيا.

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