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رياضة

استقالة مدرب منتخب مصر

الشروق الرياضي
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استقالة مدرب منتخب مصر
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كارلوس كيروش

أعلن التقني البرتغالي كارلوس كيروش سهرة الثلاثاء، عن استقالته من تدريب منتخب مصر. بعد الإقصاء المونديالي أمام السنيغال.

وقال كارلوش كيروش في مؤتمر صحفي نشّطه عقب نهاية مباراة السنيغال، إنه سيرحل من جهاز التدريب لِمنتخب مصر.

وأضاف التقني البرتغالي – البالغ من العمر 69 سنة – قائلا إنه كان يأمل قيادة منتخبه المصري، إلى نهائيات كأس العالم 2022 بِقطر. ولمّا فشل في المهمّة، لم يعد أمامه سوى الرّحيل.

وكان اتحاد مصر لِكرة القدم قد انتدب المدرب كيروش في سبتمبر الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته بعد إسدال ستار مونديال قطر في أواخر ديسمبر المقبل.

وخسر منتخب مصر مساء الجمعة بِواقع ركلات الترجيح (1-3) أمام المضيف السنيغالي، بِرسم إياب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، بعد أن انتهت المباراة في وقتَيها الأصلي والإضافي بِهدف دون ردّ، لِمصلحة زملاء مهاجم “أسود تيرانغا” ساديو ماني. عِلما أن المصريين حسموا لقاء الذهاب داخل القواعد بِهدف لِصفر.

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