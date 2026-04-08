الأحزاب تشرع في سحب التوقيعات وحملات مبكرة بالولايات!

استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل:

شرعت الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل في تحضيراتها المبكرة للعملية، من خلال سحب التوقيعات في الولايات التي لا تستوفي شروط المشاركة المباشرة، بينما انطلقت أحزاب أخرى مباشرة في حملاتها الميدانية، في حين تتجه تشكيلات سياسية إلى عقد لقاءات مع الهيئات الانتخابية لضبط كافة التحضيرات وضمان جاهزية قوائمها للانتخابات.

وفي هذا الإطار، تستعد حركة البناء الوطني لعقد لقاء يجمع الهيئات الانتخابية الولائية للحركة يوم السبت المقبل، بهدف تنظيم العملية الانتخابية داخليا، وتحديد الخطاب السياسي، والولايات المعنية بالمشاركة، حيث تسعى الحركة، حسب ما علمته” الشروق”، في المشاركة في جميع الولايات، حتى تلك التي لم تحقق فيها الحركة نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة.

وينتظر، حسب المصدر ذاته، أن تصدر الحركة تعليمات واضحة بشأن عمليات سحب الاستمارات وتنظيم التجمعات الانتخابية لضمان سير العملية بسلاسة وفق القانون.

وبالمقابل، شرعت حركة مجتمع السلم مبكرا في عملية سحب الاستمارات من المديريات الولائية للولايات التي لا تتوفر فيها على شروط المشاركة المباشرة، وهو نفس الإطار الذي اعتمدته جبهة المستقبل وحزب جبهة التحرير الوطني، بهدف تسريع عملية جمع التوقيعات وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.

في حين فضل التجمع الوطني الديمقراطي اعتماد التحرك الميداني المبكر، حيث بدأ الأمين العام منذر بوذن يوم الثلاثاء بجولة انطلقت من العاصمة من ساحة البريد المركزي، وتلتها برمجة خرجات ولائية في ولايات بشار والنعامة والسعيدة، بهدف، كما أكد قيادي في الحزب لـ”الشروق”، تعزيز التواصل مع الهيئات المحلية وضبط التحضيرات اللوجستية والسياسية للانتخابات المقبلة، مع التركيز على بناء الحضور التنظيمي وتعزيز استعدادات الحزب على مستوى الولايات كافة.