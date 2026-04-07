الإمبراطورية التي تصرخ، تطهّر… وتسير على أبخرة الفراغ

ما يجري في الموقف الحربي الأمريكي تجاه إيران لا يندرج ضمن التصعيد. إنه فقدان للسيطرة يتخفّى في أشكال التصعيد. ما تكشفه واشنطن ليس قوةً ساحقة، بل فجوةً بنيوية متّسعة بين قدرتها على الفعل وقدرتها على إنتاج نتائج مستقرة. هذه الفجوة ليست عرضية. إنها منظومية. وهي تشير إلى تحوّل: من القوة المنضبطة إلى التصعيد الارتجالي.

الإكراه الأدائي

يوم أحد عيد الفصح، الخامس من أبريل 2026، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداً بذيئاً على منصته “تروث سوشيال”، معلناً أن يوم الثلاثاء سيكون “يوم محطات الكهرباء” و”يوم الجسور” في إيران إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً.

واختتم رسالته بعبارة: “Praise be to Allah” — الحمد لله.

اللغة هنا ليست عرَضية. إنها تشخيصية.

كان ثمة زمن — ليس بالبعيد — لم تكن فيه القوة الأمريكية بحاجة إلى الصراخ. كانت تُهيكل. تفرض. تُقنع — بالعنف غالباً، لكن ضمن إطار يستطيع الحلفاء اتّباعه والخصوم إدراجه في حساباتهم.

كان الردع بنياناً: صامتاً، حاملاً، قابلاً للتوقع.

ما يبرز اليوم مختلف جذرياً.

لا يتعلق الأمر بالدبلوماسية القسرية بمفهومها الكلاسيكي. إنه إكراه أدائي — استبدال الرافعة الاستراتيجية بالتهديد المسرحي.

منذ الحادي والعشرين من مارس: أُطلقت إنذارات نهائية؛ أُرجئت المهل مراراً؛ ادّعت واشنطن وجود مفاوضات؛ وأصدرت طهران نفياً تلو الآخر.

في نظرية الردع الكلاسيكية، تقوم المصداقية على التوافق بين النية المُعلنة والقدرة المُثبتة. هنا يحدث العكس تماماً. كلما ارتفع التهديد، ضعُف الاعتقاد بتنفيذه.

حين تُصعّد دولةٌ خطابياً بينما تعجز تكراراً عن فرض مُهَلها الخاصة، فإنها لا تُشير إلى العزم. بل تُشير إلى القيد. تتكاثر التهديدات تحديداً لأنها لا تُصدَّق. يرتفع الصوت تحديداً لأن البنية التي تسنده تترقّق.

ما ينكشف ليس إخفاقاً في التواصل. إنه أزمة الردع الكلاسيكي ذاته — اللحظة التي تتوقف فيها منظومة التهديد ذات المصداقية، التي بُنيت على مدى سبعة عقود، عن العمل لأن الفجوة بين الإعلان والفعل باتت مرئية لكل فاعل في النظام.

حين سأله وول ستريت جورنال عن تأثير الضربات على المدنيين الإيرانيين، أجاب ترامب بالنفي: “لا، هم يريدون منّا أن نفعل ذلك”.

وفي مقابلة مع نيويورك تايمز، ذهب أبعد: “لا أحتاج إلى القانون الدولي.”

صرّحت آني شيل، المديرة الأمريكية لمركز المدنيين في النزاعات، لقناة الجزيرة: “الرئيس ترامب يهدّد بتدمير بنى تحتية أساسية لبقاء المدنيين. فكّروا في مستشفيات بلا كهرباء لإنقاذ الأرواح، في أمراض ناجمة عن انعدام مياه الشرب، في سكان مقطوعين تماماً عن كل وسيلة تواصل.”

وكتبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، على منصة إكس أنها “نفدت من اللغة للإدانة والتنديد. لا تدفئة، لا كهرباء، لا ماء، لا قدرة على التنقل أو الفرار، وكل ما يعنيه ذلك بالنسبة للحق في الحياة.”

في الثالث من أبريل، دمّرت غارات أمريكية-إسرائيلية جسر B1 قرب طهران، في مدينة كرج. قُتل ثمانية أشخاص وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

ليس هذا استهدافاً دقيقاً. إنه تصعيد انزلق نحو العشوائية — بصمة قوة استنفدت خياراتها المحددة ولجأت إلى العقاب الجماعي.

التطهير

بينما تتصاعد الخطابات نحو الخارج، يتصدّع النظام من الداخل.

في الثاني من أبريل — غداة خطاب ترامب للأمة حول الحرب على إيران، الذي وعد فيه بإعادة إيران “إلى العصر الحجري” — أقال وزير الدفاع بيت هيغسيث الجنرال راندي جورج، رئيس أركان الجيش الأمريكي الحادي والأربعين. جورج، خرّيج ويست بوينت في الخدمة منذ عام 1988 — شارك في عاصفة الصحراء والعراق وأفغانستان — أُبلغ بإقالته الفورية عبر مكالمة هاتفية بينما كان في اجتماع.

في اليوم ذاته، أقال هيغسيث أيضاً الجنرال ديفيد هودني، قائد قيادة التحوّل والتدريب، واللواء ويليام غرين الابن، كبير قساوسة الجيش.

بديل جورج في منصب رئيس الأركان بالوكالة: الجنرال كريستوفر لانيف — مساعد عسكري سابق لهيغسيث، لفت انتباه ترامب حين اتصل بحفل القائد الأعلى من كوريا الجنوبية ليلة التنصيب.

وصف مسؤول أمريكي عملية الإقالة في زمن الحرب لموقع أكسيوس بأنها “جنون”. وقال آخر لشبكة CNN: “هنا جنرال من أربع نجوم يعمل بنشاط على نقل المعدات والأفراد إلى مسرح العمليات — لحماية القوات الأمريكية — وتقيله؟ في خضم حرب؟”

أفادت نيويورك تايمز بأن التوترات “لم تكن متجذرة في خلافات جوهرية حول اتجاه الجيش”، بل نتجت عن “ضغائن مزمنة” و”صدام شخصيات”.

ليس هذا تكيّفاً طبيعياً في زمن الحرب. إنه انهيار الثقة بين السلطة السياسية والخبرة العسكرية — وفي الفكر الاستراتيجي الكلاسيكي، التماسك الداخلي ليس ترفاً. إنه شرط مسبق للإسقاط الخارجي. تآكله ليس أثراً جانبياً للحرب. إنه قيد عليها.

النمط أوسع. منذ يناير 2025، أقال هيغسيث أكثر من اثني عشر قائداً عسكرياً رفيعاً: الجنرال سي. كيو. براون، أول رئيس أسود لهيئة الأركان المشتركة؛ الأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تتولى قيادة العمليات البحرية؛ الأدميرال ليندا فاغان، أول امرأة تقود خفر السواحل؛ رئيس أركان القوات الجوية؛ مدير وكالة استخبارات الدفاع؛ قائد قيادة الحرب البحرية الخاصة؛ وكبار المستشارين القانونيين للأسلحة الثلاثة.

العام الماضي، وصف خمسة وزراء دفاع سابقين — بينهم الجنرال المتقاعد جيم ماتيس، أول وزير دفاع لترامب — عمليات الإقالة بأنها “متهورة” في رسالة مشتركة إلى الكونغرس، وطالبوا بجلسات استماع فورية. لم تُبرمج أي جلسة.

قدّم السيناتور مورفي تشخيصاً: “من المرجح أن جنرالات ذوي خبرة يقولون لهيغسيث إن خططه لحرب إيران غير قابلة للتطبيق، كارثية، ومميتة “.

القانون مُلغى، الشرعية مفقودة

في الثالث من أبريل، وقّع أكثر من مئة خبير أمريكي في القانون الدولي — أساتذة مرموقون، مستشارون قانونيون حكوميون سابقون، متخصصون في القانون العسكري، وقضاة محامون عامون سابقون — رسالة مفتوحة نشرها موقع Just Security، أعلنوا فيها أن الحرب التي شُنّت في 28 فبراير تشكّل “انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة”، وحذّروا من أن سير العمليات العدائية يثير “مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم حرب محتملة.”

الوقائع الموثّقة مدمّرة. أحصى الهلال الأحمر الإيراني، وفق الأرقام المُستشهد بها في الرسالة، هجمات على 67,414 موقعاً مدنياً، بينها 498 مدرسة و236 منشأة صحية. قُتل ما لا يقل عن 1,443 مدنياً إيرانياً، من بينهم 217 طفلاً، بين 28 فبراير و23 مارس. ضربة استهدفت مدرسة ابتدائية في ميناب في اليوم الأول من الحرب قتلت 175 شخصاً على الأقل، معظمهم من الفتيات الصغيرات.

أشارت الرسالة إلى أن وزارة دفاع هيغسيث “أضعفت عمداً ومنهجياً الحمايات المُصمّمة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني” — بما في ذلك إقالة كبار المستشارين القانونيين العسكريين واستبدال القضاة المحامين العامين في الأسلحة الثلاثة. استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026 تحذف أي إشارة إلى حماية المدنيين أو القانون الدولي.

يمثّل هذا قطيعة بنيوية. تاريخياً، حتى أكثر التدخلات الأمريكية إثارة للجدل — العراق 2003، غرينادا، بنما — رافقتها مبررات قانونية. كما أوضح ألان فاينر، مدير برنامج القانون الدولي والمقارن في ستانفورد والموقّع على الرسالة، لإذاعة NPR: “حين غزونا بنما، وغرينادا، وحين استخدمنا القوة ضد العراق في 2003، قدّمنا مبررات قانونية. أعتقد أنها في المحصلة كانت حججاً خاسرة. لكننا حاولنا تبرير سلوكنا ضمن إطار القانون الدولي.”

ترامب تخلّى حتى عن هذا التظاهر. التحوّل ليس من حرب مشروعة إلى حرب غير مشروعة. إنه من مشروعية مُتنازع عليها إلى إعلان لاعلاقية القانون ذاته.

النتيجة ليست أخلاقية — بل استراتيجية. الشرعية ليست ترفاً. إنها مُضاعِف قوة. اختفاؤها يُقلّص القدرة على بناء تحالفات ويُسرّع العزلة. حين طلبت إدارة ترامب من حلفائها إرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، لم يقبل أيّ منهم. وحين قدّمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يأذن بعمل عسكري ضد إيران، استخدمت الصين وروسيا وفرنسا حق النقض.

كان جمال عبدي، رئيس المجلس الوطني الإيراني-الأمريكي، صريحاً: “التهديد بقصف محطات الكهرباء الإيرانية تهديد لملايين المدنيين. هذه ليست ضربة ‘مُوجّهة’. هذا عقاب جماعي.”

الإشارة في مقابل الضجيج

بينما تُضخّم واشنطن خطاباتها، تمارس طهران ضغطاً بنيوياً.

مضيق هرمز — الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط العالمي المنقول بحراً — مُغلق فعلياً منذ أن أعلنت إيران إقفاله في الرابع من مارس، إثر الضربات الأمريكية-الإسرائيلية في 28 فبراير التي قتلت المرشد الأعلى علي خامنئي. خلال الأسابيع الخمسة المنصرمة، هاجمت القوات الإيرانية سفناً تجارية، وضربت قواعد أمريكية في الخليج، واستهدفت بنى تحتية استراتيجية في الكويت والبحرين والإمارات، ودفعت أسعار النفط إلى ما فوق 109 دولارات للبرميل.

الآن تُلوّح إيران بجبهة ثانية — ليست عسكرية، بل جغرافية.

يوم الأحد 5 أبريل، نشر علي أكبر ولايتي — المستشار الأول للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام — على منصة إكس بالإنجليزية: “اليوم، تنظر القيادة الموحدة لجبهة المقاومة إلى باب المندب كما تنظر إلى هرمز. إذا تجرأت البيت الأبيض على تكرار أخطائها الحمقاء، فستدرك سريعاً أن تدفق الطاقة والتجارة العالميين يمكن أن ينقطع بإشارة واحدة.”

مضيق باب المندب — الممر الضيق بين اليمن وأفريقيا، بوابة البحر الأحمر وقناة السويس — يمر عبره نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية و4.1 مليون برميل من المنتجات النفطية يومياً. إيران لا تطلّ عليه. لكن حليفها الأقرب، حركة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، يطلّ عليه. هاجم الحوثيون أكثر من مئة سفينة تجارية في البحر الأحمر بين نوفمبر 2023 ويناير 2025 خلال حرب غزة، وأعلنوا دخولهم في النزاع الحالي الشهر الماضي.

إنه انقلاب لامتماثل كلاسيكي.

الولايات المتحدة تمتلك الهيمنة الحركية — أساطيل، قواعد، تفوق تكنولوجي. تفاخر الأدميرال براد كوبر من القيادة المركزية الأمريكية بضرب أكثر من 8,000 هدف عسكري وتدمير 130 سفينة إيرانية، واصفاً العملية بأنها “أكبر تصفية لبحرية منذ الحرب العالمية الثانية.”

إيران تمتلك التعطيل المنظومي — القدرة على قطع التدفق الشرياني للاقتصاد العالمي دون إطلاق طلقة إضافية واحدة.

أسواق الطاقة تؤكد هذا التحوّل. حذّر محللو جي بي مورغان من أن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل إذا بقي هرمز مغلقاً، وأعلى من ذلك إذا تعطّل باب المندب. وصفت وكالة الطاقة الدولية الوضع بأنه “أكبر انقطاع في الإمداد في تاريخ سوق النفط العالمي.” تجاوزت أسعار البنزين في أجزاء من كاليفورنيا 6 دولارات للغالون. تضاعفت تكلفة وقود الطائرات. مطارات أوروبية تقنّن الوقود. فرضت إيطاليا قيوداً في أربعة مطارات. حثّ الرئيس الكوري الجنوبي مواطنيه على “توفير كل قطرة وقود.” توزّع نيوزيلندا مساعدات نقدية على 150,000 أسرة. تُلغي إير نيوزيلندا رحلات. وتوقّع الرئيس التنفيذي لراين إير إلغاء 5 إلى 10 بالمئة من الرحلات الصيفية في أوروبا.

صرّح نائب مسؤول الاتصالات في الرئاسة الإيرانية، سيد مهدي طباطبائي، بأن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه إلا بعد دفع تعويضات — عبر “نظام قانوني جديد” يفرض رسوم عبور على جميع السفن. ليست إعادة فتح. إنها إعادة تفاوض على شروط التجارة العالمية.

قال بول سانكي من Sankey Research لشبكة CNBC: “هذا أسوأ ما رأيته. لم نشهد شيئاً مماثلاً، ربما منذ 1973. لم يسبق أن أُغلق مضيق هرمز.”

ليس هذا تصعيداً. إنه إعادة توزيع للرافعة الاستراتيجية.

الحجة المضادة — ولماذا تسقط

يمكن للمرء أن يحاجج — وبعضهم في الإدارة يفعل — بأن الولايات المتحدة تُصعّد عمداً لفرض استسلام إيراني سريع. وأن التهديدات والإقالات والاستعراض أدوات ضغط أقصى مُصمّمة لكسر عزيمة طهران قبل أن يتسلّل الإنهاك العسكري.

يُضعف هذه الفرضية ثلاث وقائع مُلاحَظة.

أولاً، المُهَل لا تُحترم. كل إنذار منذ 21 مارس أُرجئ أو أُجّل أو أُسقط بصمت. ردعٌ يُعلَن ثم يُسحب لا يُراكم الضغط — بل يُبدّد المصداقية.

ثانياً، الحلفاء لا يصطفّون. طلبت إدارة ترامب من شركائها إرسال سفن حربية لمرافقة الناقلات — لم يقبل أحد. استخدمت الصين وروسيا وفرنسا حق النقض ضد قرار مجلس الأمن. حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس ترامب علناً على التراجع عن تهديداته. لم يبرز أي تحالف فاعل. إكراه واشنطن يعزل المُكرِه، لا الهدف.

ثالثاً، التكاليف ترتفع دون مكاسب استراتيجية. تكلّف الحرب بين مليار ومليارَي دولار يومياً، وفقاً لرسالة الخبراء القانونيين. أسواق النفط في اضطراب تاريخي. الاقتصاد العالمي ينزف. شكّل مدنيون إيرانيون في مدينتين سلاسل بشرية حول محطات الكهرباء — صوّرتها وكالة فارس ونشرتها على تلغرام — مما يشير إلى شعب قرّر أن يتلقّى الضربات بدلاً من أن يستسلم. والقدرة العسكرية الإيرانية، رغم الغارات، لا تزال كافية لإغلاق مضيقَين بحريَّين في آن واحد.

لا يصف هذا تصعيداً مُحكماً. بل يصف تصعيداً ارتجالياً — قوة لا تُشكّل الأحداث، بل تتشكّل بها.

الجنرال المتقاعد ماتيس نفسه اعترف في مؤتمر CNBC: “لا أعتقد أننا نستطيع ببساطة أن ننسحب. نحن في ورطة.”

في الأثناء، أعلنت شركة Planet Labs — المتخصصة في التصوير الفضائي — أنها ستؤجّل إلى أجل غير مسمى نشر الصور الملتقطة بعد 9 مارس 2026، امتثالاً لطلبات الحكومة الأمريكية. الحرب لا تُخاض فحسب. إنها تُحجب.

القوة دون تحويل

تحتفظ الولايات المتحدة بقوة نارية ساحقة. قدرة ضرب عالمية. تفوق تكنولوجي. 8,000 هدف أُصيب. 130 سفينة دُمّرت. طاقم مقاتلة F-15E أُنقذ من خلف خطوط العدو بواسطة القوات الخاصة.

لكنها تفشل على مستوى أعمق: تحويل القوة إلى نتائج. كما تقترح النظرية الواقعية الكلاسيكية، لا تُعرَّف القوة بالقدرة وحدها، بل بالقدرة على ترجمة تلك القدرة إلى نتائج سياسية. بهذا المقياس، المسار واضح.

ردّ رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على منشور ترامب على إكس: “تحركاتك المتهورة تجرّ الولايات المتحدة إلى جحيم حقيقي لكل أسرة أمريكية”، متّهماً الرئيس بأنه “ينفّذ أوامر نتنياهو.”

قتلت الحرب الآلاف، وزعزعت الأسواق العالمية، ورفعت أسعار الوقود في خمس قارات، ولم تُفرز أي مسار ملموس نحو التسوية — فقط تهديدات أعلى ومُهَل أقصر.

هذا هو التجلّي الجوهري للانحدار الاستراتيجي. ليس فقدان القوة — بل فقدان فاعليتها. ليس الهزيمة — بل الانفصال البطيء والمرئي بين الفعل ونتائجه.

الطفرة

ما يبرز ليس اختفاء القوة الأمريكية. إنه تحوّلها الجوهري — والعجز عن إدراك أن هذا التحوّل قد وقع بالفعل.

القوة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُقاس فقط بالقدرة على الضرب. بل بالقدرة على تشكيل الأنظمة، وتعطيل التدفقات، وفرض القيود دون مواجهة مباشرة. بهذا المقياس، تمارس إيران حالياً رافعة استراتيجية على الاقتصاد العالمي أكبر مما تمارسه الولايات المتحدة.

لم تحقق طهران ذلك بالقوة النارية. بل بالجغرافيا، واللاتماثل، والتطبيق المنضبط للضغط عند النقاط التي يكون فيها النظام العالمي أكثر هشاشة. مضيقان. إشارة واحدة. والاقتصاد العالمي يترنّح.

واشنطن، في المقابل، تحتفظ بالقدرة على التدمير — لكن ليس بالقدرة على تحويل التدمير إلى تسوية. تستطيع تسوية الجسور لكن لا تستطيع إعادة فتح الممرات الملاحية. تستطيع إقالة الجنرالات لكن لا تستطيع إنتاج التماسك. تستطيع إصدار الإنذارات لكن لا تستطيع فرضها.

هذا هو التحوّل الذي يشهده العالم في الوقت الحقيقي: من حقبة كانت فيها القوة تعني القدرة على فرض النتائج، إلى حقبة تعني فيها القوة القدرة على تعطيل الأنظمة. في هذا التحوّل، يحلّ الصوت محل السلطة، والتصعيد محل السيطرة، والتهديدات محل النتائج.

ليست هذه نهاية القوة. إنها نهاية شكلها السابق. ومن لا يُبصر هذا التحوّل سيظل يصرخ في فراغ لم يعد يردّ الصدى.

الصدى

“JUST WATCH”.

العالم يُشاهد بالفعل.

ليس الضربات. ليس الخطابات.

يُشاهد منظومة تتكاثر فيها التهديدات كلما تراجعت المصداقية. حيث تحلّ التطهيرات محل التماسك. حيث يحلّ التصعيد محل الاستراتيجية. حيث يَعِد الرئيس بالجحيم يوم أحد عيد الفصح ويختم بعبارة من دين الشعب الذي يقصفه.

يُشاهد منظومة مضطرة إلى الصراخ لتُسمع، والتطهير لتشعر بالسيطرة، والتهديد بجرائم حرب على وسائل التواصل الاجتماعي لتؤكد وجودها، وتأجيل مُهلة بعد مُهلة لإخفاء حقيقة أن أيّاً منها لم يكن يحمل وزناً.

هكذا تغادر المصداقية في النظام المعاصر. لا بالهزيمة، بل بالانفصال البطيء بين الفعل ونتائجه. لا بإعلان، بل بصدى — تهديدات تُكرَّر لأنها لم تُصدَّق في المرة الأولى، ومُهَل تنتهي إلى مُهَل جديدة، وحلقة تصعيد تستبدل بالسلطة الصوت.

وفي مكان ما بين هرمز وباب المندب، يتّسع ذلك الانفصال.

ثمة من يُغلق الباب بهدوء.

والإمبراطورية التي لا تستطيع أن تكفّ عن الصراخ ستكون آخر من يسمع أنه أُغلق.

العالم لا يحتاج إلى انتظار حكم. الحكم هو النمط ذاته: إمبراطورية تتكلم أعلى تحديداً لأنها تسيطر أقل.