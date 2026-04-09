البطل الحقيقي لكأس إفريقيا 2025.. رئيس “الكاف” يعلّق

تحدث رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي مجددا عن نهائي كأس إفريقيا 2025، الذي فاز فيه أسود “التيرانغا” على المنتخب المغربي بهدف دون رد.

وخلال زيارته للسنغال، طرحت على رئيس “الكاف” العديد من الأسئلة، المتعلقة بالنهائي وقرار لجنة الاستئناف بسحب الكأس من السنغال، إلى جانب قضية المشجعين السنغاليين المحتجزين في المغرب.

ولم تصدر محكمة التحكيم الرياضية قرارها بعد في القضية ليبقى الجدال قائما ومتواصلا حول هوية البطل الحقيقي لكأس إفريقيا 2025.

وردّ موتسيبي على سؤال حول هوية البطل الحقيقي، قائلا: “لقد سلمت الميدالية الذهبية إلى ساديو ماني، وسلمت الكأس إلى كاليدو كوليبالي، وقد سلمت 10 ملايين دولار لأسود التيرانغا، لكن عليّ احترام القوانين واللوائح السارية”.

أما عن المشجعين المحتجزين بالمغرب، منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا، فقال رئيس “الكاف”: “أوافق تمامًا على أن هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا في ملعب، خلال بطولة نظّمناها، لذلك تقع علينا أيضًا مسؤولية ذلك”.

وأضاف: “هناك مناقشات على المستوى الدبلوماسي لحل هذه المشكلة، إنها مسألة مهمة بالنسبة لنا، ولكن نظرًا لحساسيتها، لا يمكننا مناقشتها علنًا”.

موتسيبي يزور السنغال ويلتقي مع الرئيس باسيرو ديوماي فاي

وحلّ رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي صبيحة الأربعاء بالسنغال،والتقى برئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي.

كما اجتمع رئيس “الكاف” خلال زيارته مع رئيس الاتحاد عبد الله فال،لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالبنية التحتية، والمسابقات القارية، وبرامج التطوير التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الاتحادات الوطنية.

وتأتي هذه الزيارة في ظروف خاصة، بعدما قرّرت لجنة الاستئناف بـ”الكاف” سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2026 من السنغال ومنحه للمغرب.

ولجأ الاتحاد السنغالي على قرار لجنة الاستئناف باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، لتثبيت حقه في التتويج بالكأس الإفريقية عن جدارة على أرضية الميدان في المباراة النهائية.

ورغم قرار لجنة الاستئناف واصل منتخب السنغال احتفالاته بكأس أمم إفريقيا مع جماهيره، خلال وديتي شهر مارس.