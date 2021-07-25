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رياضة

الترجي يريد المهاجم كريم العريبي

الشروق الرياضي
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الترجي يريد المهاجم كريم العريبي

قالت مصادر صحفية تونسية إن الترجي الرياضي التونسي يسعى إلى ضم المهاجم الجزائري لنادي نيم الفرنسي كريم العريبي، الذي سبق له أن خاض تجربة مع النجم الرياضي الساحلي قبل انتقاله إلى فرنسا.

ووضع نادي نيم هذا المهاجم على قائمة المغادرين، بعد أن شارك في الموسم الماضي في 15 مقابلة، لم يسجل فيها أي هدف… إذ يبدو أن هذا اللاعب لم يتأقلم مع الظروف التي وجدها في هذا الفريق، رغم الخصال التي يتمتع بها. ويبقى موضوع انتدابه من الترجي رهن التوصل إلى اتفاق تام في ما يتعلق بالقيمة المالية للصف.

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