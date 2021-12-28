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الجزائر العاصمة: توقيف مزوري وثائق سيارة بينهم موظفون ببلدية

الشروق أونلاين
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الجزائر العاصمة: توقيف مزوري وثائق سيارة بينهم موظفون ببلدية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة من توقيف 11 شخصا متهما في قضية تزوير وثائق سيارة بينهم موظفون ببلدية.

وحسب بيان لشرطة العاصمة، الثلاثاء، فقد تمكنت الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الحراش من توقيف 11 شخصا مشتبه فيه في قضية تزوير ملف قاعدي لإحدى المركبات على مستوى إحدى بلديات العاصمة.

وأوضحت المصالح ذاتها أنه تم توقيف المشتبه فيه الأول مزور بطاقة الإقامة التي وضعت بالملف القاعدي للمركبة بالتواطئ مع بعض الموظفين بالبلدية، وبعد مواصلة التحريات تم توقيف 10 أشخاص آخرين، أين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

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