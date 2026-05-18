-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
جدّدت دعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وضمان استقرارها

الجزائر تدين “بشدّة” محاولة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة

الشروق أونلاين
  • 1524
  • 0
الجزائر تدين “بشدّة” محاولة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة
ح.م
وزارة الشؤون الخارجية

أعربت الجزائر يوم الإثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة.

واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن الاستهداف “تعدّ صارخ على أمن المملكة واستقرارها. وانتهاكا صارخا لسيادتها وللقانون الدولي”.

وجاء في البيان أن “الجزائر تجدّد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وضمان استقرارها”.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية يوم الأحد، عن “اعتراض وتدمير 3 مسيّرات. بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية”.

وأكد المتحدث أن “القوات السعودية تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين”. وقال إنها “ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة، للردّ على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها”.

مقالات ذات صلة
القدرات الصاروخية لإيران.. هذا ما تقوله استخبارات الناتو!

القدرات الصاروخية لإيران.. هذا ما تقوله استخبارات الناتو!

الإمارات… حروب المرتزقة و”ذهب الدم” في إفريقيا!

الإمارات… حروب المرتزقة و”ذهب الدم” في إفريقيا!

هجمات محتملة خلال أيام.. ترامب يدرس خططاً جديدة لضرب إيران

هجمات محتملة خلال أيام.. ترامب يدرس خططاً جديدة لضرب إيران

“مذكرات توقيف سرية بحق 5 صهاينة”.. هل جاء دور بن غفير وسموتريتش؟

“مذكرات توقيف سرية بحق 5 صهاينة”.. هل جاء دور بن غفير وسموتريتش؟

“هدوء ما قبل العاصفة”.. ترامب يربك المشهد بمنشور مفاجئ عن إيران

“هدوء ما قبل العاصفة”.. ترامب يربك المشهد بمنشور مفاجئ عن إيران

من هو “شبح القسام” الذي أعلن الكيان الصهيوني اغتياله في غزة؟

من هو “شبح القسام” الذي أعلن الكيان الصهيوني اغتياله في غزة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد