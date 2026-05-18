الجزائر تدين “بشدّة” محاولة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة

جدّدت دعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وضمان استقرارها

أعربت الجزائر يوم الإثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة.

واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن الاستهداف “تعدّ صارخ على أمن المملكة واستقرارها. وانتهاكا صارخا لسيادتها وللقانون الدولي”.

وجاء في البيان أن “الجزائر تجدّد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وضمان استقرارها”.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية يوم الأحد، عن “اعتراض وتدمير 3 مسيّرات. بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية”.

وأكد المتحدث أن “القوات السعودية تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين”. وقال إنها “ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة، للردّ على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها”.